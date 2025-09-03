Red Bull Racing e Ford juntas na criação de um novo motor pra F1

A temporada de 2026 da Fórmula 1 será realizada de acordo com um novo conjunto de regras, que dão mais ênfase à potência pura do motor. Pra Red Bull Racing , isso representa um desafio grande: a equipe tem histórico de construção dos melhores chassis do grid, com um ótimo pacote aerodinâmico.

Ter um carro extremamente rápido nas curvas permitiu que pilotos como Max Verstappen , Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo conquistassem vitórias até mesmo competindo contra carros com mais potência.

Max Verstappen e Laurent Mekies na garagem da Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Mas isso nem sempre foi simples pra equipe sediada em Milton Keynes. Em 2014, um novo conjunto de regras anulou os efeitos de sua aerodinâmica campeã mundial, e a unidade do motor Renault usada por essa geração de carros da Red Bull Racing tinha pouca potência. O que se seguiu foram vários anos de vitórias ocasionais, sem consistência pra disputar um Campeonato Mundial. Isso mudou em 2021 e, em 2022, com o retorno da aerodinâmica de efeito solo, a Red Bull Racing dominou a Fórmula 1 em temporadas consecutivas com quebra de recordes.

Não foi por acaso que a equipe também começou a fabricar seus próprios motores, assumindo o controle de seu destino em vez de continuar sendo cliente de um fornecedor de motores.

Por que a Red Bull Racing começou a fabricar seus motores?

A Red Bull Racing está entrando em uma nova era da F1 em 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Até 2021, a Red Bull Racing e a equipe de Faenza haviam fabricado seus próprios chassis com Ferrari, Cosworth, Renault e Honda fornecendo a unidade de potência. No entanto, a desvantagem é que esses fabricantes podem fornecer pra outras equipes ou pra suas próprias equipes de trabalho, que têm a vantagem de projetar um chassi em torno de um motor construído de acordo com suas próprias especificações.

Em 2021, o time assumiu o controle de seu destino ao estabelecer a Red Bull Powertrains e começou a construir unidades de potência a partir de um projeto existente da Honda. No entanto, o congelamento do desenvolvimento de motores pela FIA impediu que a equipe se dedicasse na busca por formas inovadoras de dar mais potência ao motor.

Mas em 2023, a Red Bull Powertrains formou uma nova e empolgante parceria com a Ford. E agora, em 2026, fará história como a primeira equipe de Fórmula 1 a deixar de fabricar chassis pra desenvolver sua própria unidade de potência.

Red Bull Powertrains e Ford trabalhando em parceria

Red Bull Racing no Grande Prêmio da Espanha de F1 de 2025 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Assim como a Red Bull Racing, a Ford possui um legado impecável na F1. O poderoso Ford Cosworth DFV impulsionou um grupo de pilotos que conquistou 155 vitórias de 1967 a 1985. Potente, confiável e acessível, o DFV ofereceu confiabilidade plug-and-play a gerações de equipes da F1.

A Ford também criou a equipe Stewart Grand Prix nos anos 1990, que se transformou na Jaguar Racing antes de se tornar o ponto de partida da Red Bull Racing em 2005. Agora, o poder do Oval Azul está voltando à F1 pra impulsionar uma nova geração de máquinas mais limpas e ecológicas.

Qual é a complexidade desses novos motores?

Laurent Mekies, chefe de equipe da Oracle Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Assim como os motores existentes, essas novas unidades de potência híbridas turboalimentadas geram sua saída a partir de sistemas tradicionais de combustão interna e recuperação de energia, como os freios. Mas as exigências são muito mais rigorosas: elas precisam gerar mais de 1.000 hp usando menos combustível, e metade dessa potência deve ser uma carga elétrica — ou seja, três vezes mais energia elétrica do que as unidades existentes.

Funcionando com combustíveis totalmente sustentáveis - ou seja, nenhum combustível fóssil será queimado -, os motores terão emissão zero de carbono e usarão menos da metade do combustível usado em 2013. Eles também precisam ser duráveis, pois as equipes têm apenas três unidades pra usar por carro durante toda a temporada. Se eles explodirem, as equipes pagarão uma penalidade no grid.

Por que a F1 está introduzindo uma nova geração de motores?

Max Verstappen no treino do Grande Prêmio da Hungria 2025 © Getty Images / Red Bull Content Pool

A F1 é impulsionada pela tecnologia, e o desenvolvimento desses novos híbridos é uma prioridade pras montadoras. O que você se aprende com os motores usados na F1 será aplicado na fabricação dos carros do futuro.

"Quando vimos o que estava acontecendo na Fórmula 1 com as regulamentações técnicas, isso estava muito alinhado, dando-nos mais oportunidades de contribuir e aprender a parte de inovação e transferência de tecnologia", diz Mark Rushbrook, chefe de automobilismo da Ford. "Mas certamente também a saúde do esporte, a popularidade global e a diversidade do público."

Além da Ford, a partir de 2026, a Audi se juntará a um grid que já conta com Mercedes, Ferrari e Honda. Até o final da década, a Cadillac espera estar fabricando seus próprios motores. Mas isso está longe de ser fácil: a Renault está deixando o esporte e até mesmo sua própria equipe, Alpine, optou pela potência da Mercedes.

Fábrica da Red Bull Powertrains em Milton Keynes © Getty Images/Red Bull Content Pool

Construindo os Powertrains da Red Bull do zero

Embora bem-sucedida como equipe de F1, a Red Bull não tinha o poder técnico ou a base de conhecimento de seus rivais pra fabricar motores. Eles recrutaram Ben Hodgkinson pra ser o diretor técnico da Red Bull Powertrains, que é acompanhado por mais cinco especialistas na linha de produção: Steve Blewett, diretor de produção; Omid Mostaghimi, engenheiro-chefe de eletrônica e recuperação de energia; Pip Clode, chefe de projeto mecânico pra recuperação de energia; Anton Mayo, chefe de projeto de unidade de potência de combustão, e Steve Brodie, líder de operações de motores de combustão.

A eles se juntarão especialistas da Ford, que fornecerão conhecimento técnico em áreas como desenvolvimento de motores de combustão, tecnologia de células de bateria e motores elétricos, software de controle da unidade de potência e análise.

A Red Bull Powertrains opera em uma fábrica de 465 metros quadrados dentro do mesmo campus da Red Bull Racing. A Racing Bulls agora opera em sua fábrica em Faenza e em uma nova casa no mesmo campus.

Grégoire Munster no M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Chloe Chambers no Desafio IMSA Mustang © Bob Chapman/Red Bull Content Pool Poderosa máquina off-road, o Ford Raptor T1+ © Kin Marcin/Red Bull Content Pool O Ford E-Transit Supervan de Romain Dumas foi uma surpresa © Alex Carmichael/Carwow/Red Bull Content Pool

Uma parceria que leva o automobilismo a novos níveis

Essa é uma parceria que vai muito além da próxima temporada de F1 e reúne a Ford e a Red Bull Motorsport em uma série de iniciativas diferentes, incluindo o Rally Dakar e as provas de contrarrelógio com o imponente Ford SuperVan 4.2, que já conquistou a Pike's Peak International Hill Climb . Além disso, há o WRC,com o M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1, as 24 Horas de Le Mans e a NASCAR.

O novo Programa Red Bull Ford Academy está apoiando a piloto Chloe Chambers na F1 Academy e deu a ela a chance de testar suas habilidades no IMSA Mustang Challenge.

"Este é um capítulo muito interessante na história da Ford", disse Jim Farley, CEO da Ford Motor Company. "Nos últimos 20 anos, a Red Bull conseguiu mudar o cenário da Fórmula 1, e fez isso por estar determinada a fazer as coisas de forma diferente, um ethos que é muito emulado na parceria Red Bull Ford Powertrains e com o patrocínio do título do Programa Red Bull Ford Academy."

Baixe o app da Red Bull TV e veja filmes e séries: é só clicar e assistir!