Chegou! Conheça o RB18, novo carro da Red Bull Racing

Acabou a espera! O carro de 2022 da Red Bull Racing está pronto e já ganhou a luz do dia. Se no ano passado a intenção era de continuidade, apenas com adaptações a poucas mudanças de regras, a palavra pra nova temporada da Fórmula 1 é revolução. O RB18 é muito diferente, ajustado a um novo regulamento e está prontinho para dar vitórias ao campeão mundial Max Verstappen e ao Sergio Pérez.

As diferenças são notáveis. Seguindo o padrão do novo regulamento e do conceito que a F1 deve mostrar em todos os carros, o RB18 tem um design mais simples e sem muitos detalhes aerodinâmicos. A pintura fosca valoriza ainda mais o shape.

+ Veja o lançamento do RB18, com comentários de Cacá Bueno e Cassio Cortes

Conheça o novo carro da Red Bull Racing 2022

Olhando do ponto de vista técnico, além da simplicidade do conceito nas laterais, chamam a atenção, de cara, as saídas encontradas para as asas, dianteira e traseira. O novo projeto de Adrian Newey apresenta, por exemplo, uma asa dianteira que lembra um bico de papagaio. Na traseira, o que era uma barra reta se transformou quase que em um formato de 'M', indicando que os demais carros devem também mexer por ali, já que a turbulência será menor. E com linhas bem classudas nas laterais.

Pra mim, a grande diferença é o número 1 no carro deste ano Max Verstappen

Considerando que a Haas só mostrou a pintura e um esbocinho do que terá de aerodinâmica no carro, a Red Bull Racing fez o primeiro lançamento real da nova era da Fórmula 1. Com a presença de Verstappen e Sergio Pérez , além do chefe Christian Horner, a equipe deu o pontapé inicial na fábrica em Milton Keynes, na Inglaterra.

Max Verstappen e Sergio Pérez também estiveram no lançamento © Getty Images / Red Bull Content Pool

"Já estou com as baterias recarregadas e pronto para outra. Eu me sinto bem e é muito importante estar preparado fisicamente, com o regulamento mudando. Em termos de carro, não sabemos muito ainda o que esperar, então, estou ansioso para vê-lo na pista. A grande mudança é que precisaremos de mais tempo de adaptação, pelo regulamento novo", disse Max que vai usar o número 1 neste ano, destinado apenas a quem é atual campeão.

Sergio Pérez, que venceu o GP do Azerbaijão no ano passado, entra em sua segunda temporada na equipe pra evoluir na disputa do Mundial de Pilotos. Ele foi peça fundamental para que Max Verstappen ficasse com a taça no ano passado, atuando de forma aguerrida nos duelos de pista que teve contra Hamilton, inclusive na prova decisiva, em Abu Dhabi.

RB18 © Getty Images / Red Bull Content Pool

"Estou muito animado pela nova temporada, não vejo a hora de guiar o RB18. Todos começam do zero em 2022, vai ser bem divertido. O novo regulamento deve melhorar as corridas, então, espero que a gente possa disputar mais, ter corridas ainda mais apertadas", comentou o mexicano.

Vice-campeã do mundo por equipes em 2021, a Red Bull Racing se juntou à Mercedes como as duas grandes forças do grid, tanto que levou o campeonato de pilotos com Verstappen. A tendência para 2022, apesar da mudança das regras, é que as duas sigam batalhando. E a Honda seguirá por lá, tendo anunciado que vai continuar fornecendo motores para o time e para a Scuderia AlphaTauri até 2025.

"Com a mudança de regulamento de 2022, toda a filosofia foi alterada, o que significa dizer que cada componente é diferente em relação ao carro de 2021. É uma folha de papel em branco para todo mundo. Na hora que estivermos na primeira corrida, o RB18 não vai ser igual ao de hoje, a evolução é rápida e vai acontecer a temporada toda. Vai ser uma batalha para ver quem aprende melhor e mais rápido", explicou Horner, já adiantando que, provavelmente, veremos o RB18 modificado na estreia, no Bahrein.

RB18 © Getty Images / Red Bull Content Pool RB18 © Getty Images / Red Bull Content Pool RB18 © Getty Images / Red Bull Content Pool RB18 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!