Saiu do forno: RB19, o novo carro da Red Bull Racing

foi apresentado em Nova York e parece bem semelhante ao RB18, que no ano passado foi campeão de pilotos e construtores. Os tons de azul escuro, amarelo e vermelho foram mantidos praticamente intactos e as novidades técnicas serão observadas quando o carro for pra a pista, no Bahrein, pra pré-temporada.

a partir de 2026, quando estreia um novo regulamento. É a volta da montadora americana após duas décadas de ausência na categoria, numa parceria que já existe, por exemplo, no Mundial de Rali.

O evento de lançamento não teve apenas o RB19 como grande novidade. A equipe anunciou que vai correr com pintura diferente nas três corridas nos EUA (Miami, Austin e Las Vegas) e o carro estampará uma arte feita pelos fãs. Além disso, a Ford anunciou que será a parceira técnica da

O evento de lançamento não teve apenas o RB19 como grande novidade. A equipe anunciou que vai correr com pintura diferente nas três corridas nos EUA (Miami, Austin e Las Vegas) e o carro estampará uma arte feita pelos fãs. Além disso, a Ford anunciou que será a parceira técnica da Red Bull Racing a partir de 2026, quando estreia um novo regulamento. É a volta da montadora americana após duas décadas de ausência na categoria, numa parceria que já existe, por exemplo, no Mundial de Rali.

A elegância do RB19, novo carro da Red Bull Racing

"Vamos tentar e conseguir defender este título. Quando você é campeão, cumpre seu grande sonho, sente que tirou um peso enorme das costas, mas logo precisa focar de novo porque é provavelmente mais difícil se manter no topo do que chegar nele. E ano passado mostramos o que podemos fazer", disse Verstappen.

Enquanto isso, Pérez vai para seu terceiro ano na equipe. Peça fundamental no primeiro título de Verstappen, quando dificultou a vida de Lewis Hamilton, Checo viveu um 2022 de resultados muito melhores individualmente: venceu duas corridas, fez 11 pódios e fechou o ano em terceiro, com 305 pontos, 115 a mais que em 2021.

"A disputa está ficando mais acirrada, então, precisamos seguir progredindo. Precisamos ser ainda melhores do que fomos em 2022, mas todos aqui estão dando o máximo de si. Foi um inverno de trabalho muito intenso para nós", comentou o mexicano.

