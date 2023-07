Na F1, nenhum carro venceu mais GPs seguidos que o RB19

chegou a 12 vitórias seguidas, em contagem iniciada no GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada passada. Nesse período, foram dez vitórias do bicampeão mundial e duas de Sergio Pérez. Nunca nenhuma outra equipe conseguiu essa marca.

, no GP da Hungria, a

A História foi feita, com H maiúsculo. E não tem nenhum exagero ao se afirmar que o RB19 é o melhor carro da história da

acaba de igualar. Portanto, dá para a equipe se isolar como recordista no GP da Bélgica em vitórias seguidas numa só temporada.

Mesmo desconsiderando a prova final de 2022, que foi vencida pelo RB18, a marca já iguala a da McLaren de 1988. Aquele histórico carro de Ayrton Senna e Alain Prost venceu 11 provas seguidas, algo que a Red Bull Racing acaba de igualar. Portanto, dá para a equipe se isolar como recordista no GP da Bélgica em vitórias seguidas numa só temporada.

Mesmo desconsiderando a prova final de 2022, que foi vencida pelo RB18, a marca já iguala a da McLaren de 1988. Aquele histórico carro de Ayrton Senna e Alain Prost venceu 11 provas seguidas, algo que a Red Bull Racing acaba de igualar. Portanto, dá para a equipe se isolar como recordista no GP da Bélgica em vitórias seguidas numa só temporada.

"Quando criança, lembro-me de ver as McLaren de Ayrton Senna e Alain Prost alcançarem esse feito incrível, e é muito legal pensar que agora melhoramos isso. Eles eram uma equipe incrível", comemorou Christian Horner, chefe da

"Quando criança, lembro-me de ver as McLaren de Ayrton Senna e Alain Prost alcançarem esse feito incrível, e é muito legal pensar que agora melhoramos isso. Eles eram uma equipe incrível", comemorou Christian Horner, chefe da Red Bull Racing , em entrevista à britânica Sky Sports. "Toda a equipe aqui em Budapeste, em nossa fábrica em Milton Keynes e nos bastidores trabalharam demais para isso. Significa muito para todos nós", afirmou.

"Quando criança, lembro-me de ver as McLaren de Ayrton Senna e Alain Prost alcançarem esse feito incrível, e é muito legal pensar que agora melhoramos isso. Eles eram uma equipe incrível", comemorou Christian Horner, chefe da Red Bull Racing , em entrevista à britânica Sky Sports. "Toda a equipe aqui em Budapeste, em nossa fábrica em Milton Keynes e nos bastidores trabalharam demais para isso. Significa muito para todos nós", afirmou.