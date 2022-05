Ele está de volta ao jogo: a redenção de Alex Albon

Quem olha apenas para a pontuação do campeonato certamente não vê o tamanho da temporada 2022 que vem fazendo Alexander Albon . Com uma Williams que é, de longe, o pior carro do grid da Fórmula 1 , o tailandês já tem dois top 10 e algumas das atuações mais impressionantes do ano. E tudo fica melhor se lembrarmos o que o piloto passou nos últimos tempos.

Albon é um dos ótimos nomes da nova geração de pilotos, isso nem tem discussão. Mas a carreira do tailandês é marcada por altos e baixos, quase que uma montanha-russa. Na base, ele oscilou muito. Não eram tempos fáceis para o rapaz, que teve de lidar com uma série de questões além das pistas. Ainda assim, cresceu na hora certa: foi vice-campeão para Charles Leclerc na GP3 e terceiro colocado em uma F2 que tinha simplesmente George Russell e Lando Norris. E brigou de igual para igual com eles.

Foi assim que Albon chamou a atenção da Red Bull Racing e ganhou sua primeira chance na F1, em 2019, com a então Toro Rosso, hoje Scuderia AlphaTauri. Com personalidade e, principalmente, uma postura arrojada nas disputas de pista, o tailandês impressionou de cara, com direito a um sexto lugar brilhante numa chuvosa pista de Hockenheim. A promoção para a Red Bull Racing veio ainda na metade de seu ano de novato.

Alex Albon [à dir.] no GP do Bahrein 2022 © Getty Images / Red Bull Content Pool

O tailandês ficou na Red Bull Racing por um campeonato e meio e até teve momentos impactantes, especialmente no Brasil, em 2019, e na Áustria, em 2020. Em ambas as situações, tomou um toque de Lewis Hamilton e viu escaparem as chances de provavelmente vencer a corrida. Foi ao pódio na Toscana e no Bahrein, é verdade, mas a sensação era de que o gás poderia estar acabando. Tanto que o time optou por não renovar após 2020 e apostou na experiência de Sergio Pérez para alinhar com a juventude de Max Verstappen .

Sem espaço no grid, Albon não voltou para a AlphaTauri, que promovia Yuki Tsunoda e seguia com um incrível Pierre Gasly. O jeito foi ir ao DTM, o campeonato de turismo alemão, representando uma inusitada parceria entre a Red Bull e a Ferrari. Ali, mais do que os resultados em si - que até foram bons, é verdade -, o importante era manter o ritmo. Era estar pronto para receber uma nova chance. Que veio com a Williams, quando Russell foi promovido para a vaga de Valtteri Bottas na Mercedes.

Alex Albon quando corria pela AlphaTauri no DTM © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

E é lá que Alex vem se reerguendo de forma magistral, como alguém que nunca saiu da Fórmula 1. A comparação com Nicholas Latifi já é plenamente favorável ao tailandês, mesmo com o canadense conhecendo o time há três temporadas. Adaptação? Relâmpago, é claro. Mas Albon tem se destacado para além da disputa interna.

Não há qualquer exagero dizer que o piloto de 26 anos é um dos melhores da F1 2022. Sim, o mundo olha para a briga entre Verstappen e Leclerc, para a tentativa de recuperação de Hamilton, para jovens mais badalados como Russell, Norris e Gasly, mas Albon vem tirando leite de pedra, fazendo mágica com um carro que é muito lento.

Os 3 pontos de Albon em 2022 valem ouro. Para efeito de comparação, o espetacular Russell levou dois anos e meio para pontuar com a Williams. Alex fez em três corridas. Sim, o time de Grove melhorou de lá para cá, mas os resultados de Latifi não estão muito diferentes daquela época. Tem muito peso de Albon aí, sim.

Albon foi P3 no GP da Itália em 2020 © Getty Images / Red Bull Content Pool

“Gosto bastante [de liderar a equipe]. É um novo papel para mim. Mas sinto que tive aquele ano em que subi para a Red Bull Racing, em que pude me desenvolver, não apenas como piloto, mas como pessoa, então, me sinto mais maduro", disse o tailandês após o GP de Miami, mostrando que a experiência do passado formou o talento do presente.

O nono lugar em Miami foi grandioso, conquistado na base do ritmo, da consistência, mas o décimo na Austrália é daqueles que vão ficar no imaginário do fã mais raiz da Fórmula 1. O cara simplesmente fez a corrida inteira com os mesmos pneus e só parou na penúltima volta porque a regra obriga. Sensacional!

E é assim, passinho a passinho, que Alex Albon vai escrevendo uma das mais belas histórias da F1 em 2022. E, mais do que isso, que crava de vez seu nome como o de alguém que não pode ficar de fora de um grid que tenha os 20 principais pilotos do mundo.

