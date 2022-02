Sua linda: Scuderia AlphaTauri tenta subir mais degraus

. Na temporada 2022, o time volta com os pilotos Pierre Gasly e Yuki Tsunoda e mira o topo do pelotão intermediário.

As cores usadas na pintura do AT03 são as mesmas do ano passado, quando o azul já era predominante sobre o branco. Os tons são muito parecidos, inclusive. A diferença é onde a faixa branca se posiciona e o tamanho da fonte do "AlphaTauri" na lateral.