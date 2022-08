A promessa inglesa que venceu doença autoimune pra voltar a correr

Jonny Edgar faz parte de uma novíssima geração de pilotos promissores. O inglês de apenas 18 anos é parte do programa de desenvolvimento de talentos da Red Bull Racing desde 2018 e sua chegada à Fórmula 1 era uma aposta praticamente certa para o futuro próximo. Sua maior vitória, porém, não aconteceu dentro de um carro em uma pista de corrida.

Mas antes de falar dessa vitória pessoal, é importante entender o caminho do Jonny. Foi depois de conquistar o título europeu contra talentos como Jack Doohan que Jonny chamou a atenção de Helmut Marko, homem-forte e garimpador de talentos da Red Bull Racing. Em 2020, menos de dois anos depois, foi campeão alemão de da F4 em um grid que tinha o excelente americano Jak Crawford e o compatriota Oliver Bearman, dois destaques das categorias da base. A F3 era o passo seguinte.

Jonny Edgar corre de F3 na Bélgica: de volta às pistas © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

A entrada aconteceu pela tradicional Carlin, mas que vivia um momento péssimo. A equipe ficou em último no campeonato, com apenas 25 pontos. Acontece que 23 deles foram marcados por Jonny, que salvou o ano. Em um time de três pilotos, o inglês marcou 92% dos pontos. E os olhos do automobilismo não paravam de crescer sobre ele. Entraria na condição de favorito ao título da F3 neste ano, é certo.

Jonny ganhou uma chance na Trident, equipe italiana que foi a campeã de 2021. Mas aí foi o momento de um duro golpe: o piloto inglês foi diagnosticado com a doença de Crohn, uma síndrome autoimune que ataca o intestino. Com a condição física bastante abalada, anunciou uma pausa na carreira. "No momento, simplesmente não consigo atender à demanda física que este esporte requer", disse. Uma carreira em xeque em seu melhor momento. Ele voltaria às pistas, afinal?

Entenda a doença de Crohn O que é Doença inflamatória que ataca o sistema gastrointestinal, mas predominantemente os intestinos delgado e grosso. Sintomas Diarreia, fortes dores abdominais e perda de peso rápida e relevante. Pode rolar dor em articulações e lesões na pele.

Jonny Edgar © Red Bull Content Poll

Volta por cima

Sim, ele voltou. E a recuperação do Jonny foi meteórica. Pouco menos de três meses depois do afastamento, e de perder duas etapas apenas, ele voltou pra rodada dupla da Inglaterra e já somou os primeiros quatro pontos do ano. Voltou a pontuar na Áustria. Na Bélgica, na lendária Spa-Francorchamps, colocou no bolso 18 pontos e já superou sua marca de 2021.

"Depois do diagnóstico que eu tive, consegui melhorar o suficiente para voltar a correr. Todos ao meu redor trabalharam muito duro para que eu conseguisse essa volta", diz Jonny.

Jonny Edgar © Red Bull Content Pool

O olhar agora é para um futuro muito promissor que está no horizonte. Até o fim do ano, Jonny certamente vai buscar a readaptação às pistas, gradativamente melhorar os resultados e, quem sabe, já subir no pódio e até vencer corridas. Fato é que ainda é muito jovem, tem muito chão pela frente e total confiança da Red Bull Racing de que pode, sim, chegar ao topo em alguns anos.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!