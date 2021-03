Adivinha quem voltou à briga pelo título da Fórmula 1

A equipe alemã ganhou os 14 títulos em disputa nos últimos sete anos: sete de pilotos e sete de construtores. Essa hegemonia teve início com o atual regulamento, que estreou em 2014. Pois este será o último ano destas regras, ano que vem a mudança vai ser radical. Era de se esperar então que o domínio seguisse, certo? Mas Sergio Pérez e Max Verstappen, nos três dias de treinos no Bahrein, deram sinais claros de que pode até rolar uma inverção de forças no topo da categoria.

parece ter menos cara de Verstappen, de modo que é menos arisco, mais fácil de domar. A Mercedes, que tinha essas características até 2020, ao menos inicia a temporada do avesso, sofrendo com o novo assoalho imposto pela sutil mudança de regulamento pra 2021 e vendo o reflexo disso nos erros incomuns que Hamilton cometeu nos testes. E as duas equipes já estão entendendo que o cenário parece propenso a surpresas.

E a Scuderia AlphaTauri?

parece ter sido a que mais evoluiu no pelotão do meio. Em uma disputa que deve ser acirrada com McLaren, Alpine, Aston Martin e até Ferrari, o time conduzido por Pierre Gasly e