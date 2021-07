'Artilheiro' Max Verstappen leva Onda Laranja à loucura

Imagine um dia perfeito. Max Verstappen viveu um desses no GP da Áustria de Fórmula 1 . A vitória dominante, mais uma na temporada, não foi a única razão pro holandês comemorar. Sua majestade, Rei da Áustria , alcançou um feito histórico pra carreira, celebrado como um gol pela imensa Onda Laranja que tomou o Red Bull Ring.

O que se viu no GP da Áustria foi o mais fiel retrato desse momento em que tudo parece dar certo pro Max. O ambiente era perfeito: a pista da Red Bull Racing , os pneus mais macios e, claro, o retorno da torcida. Em uma corrida que tradicionalmente já vinha tendo uma invasão de holandeses nos últimos anos, praticamente só se via gente de laranja, empurrando seu ídolo para mais uma vitória.

GP da Áustria 2021: Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

15 vitórias A vitória no GP da Áustria foi a 15ª do Max Verstappen. Apenas 18 pilotos em toda a história atingiram a marca. 50 pódios Foi a 50ª vez que ele chegou entre os três primeiros colocados. Apenas 16 pilotos em toda a história atingiram a marca.

Foi assim, jogando em casa e impulsionado por um caldeirão barulhento, no melhor estilo torcida de futebol, gritando gol a cada passagem do #33 pela reta, que Max conquistou um feito histórico: o primeiro grand-chelem , ou seja: pole, vitória, volta mais rápida e liderança de ponta a ponta. Liderou todas as 71 voltas da prova.

A marca se torna ainda mais relevante por outro aspecto: no dia da 15ª vitória e do 50º pódio, Max Verstappen se tornou o piloto mais jovem da história da F1 a fazer o grand-chelem, aos 23 anos e 277 dias, batendo a marca que pertencia a Sebastian Vettel, com 24 anos e 119 dias.

PILOTO EQUIPE PONTOS Max Verstappen (HOL) Red Bull Racing 182 Lewis Hamilton (ING) Mercedes 150 Sergio Pérez (MEX) Red Bull Racing 104 Lando Norris McLaren 101 Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 92

Pensando de forma mais prática, a corrida também foi fundamental pro campeonato. Com Lewis Hamilton apenas em quarto, Max ampliou a diferença na tabela de pontos para 32 em cima do heptacampeão. No Mundial de Construtores, 40 pontos separam a Red Bull da Mercedes, segunda colocada.

É incrível. O carro estava perfeito com todos os tipos de pneu. É insano e eu ainda estou chocado Max Verstappen

GP da Áustria 2021: Max Verstappen no pódio © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Ainda que Max Verstappen e a Red Bull Racing tenham sobrado no GP da Estíria, no mesmo Red Bull Ring, o holandês disse que ficou chocado com tamanha facilidade. Na rodada tripla de França, Estíria e Áustria, foram três vitórias avassaladoras, com direito a um hat-trick e, agora, um grand-chelem .

A próxima etapa rola no dia 18 de julho, mudando o fator casa. É o GP da Inglaterra, em Silverstone, pista onde o inglês Lewis Hamilton e a Mercedes têm enorme quilometragem e ótimo retrospecto. Por um lado, é a promessa de um desafio bem maior. Por outro, aquela sensação: caso Max Verstappen e a Red Bull Racing voltem a vencer em ambiente totalmente desfavorável, vai ser quase impossível evitar título.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!