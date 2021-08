Pierre Gasly volta ao GP que mudou sua vida pra sempre

ficou com a carreira por um fio. E o ponto de mudança foi no GP da Bélgica, palco pra onde Pierre volta neste fim de semana em uma condição completamente diferente da que tinha em 2019.

O francês sofreu acidentes já na pré-temporada e andou muito longe do companheiro, Max Verstappen. Em um carro projetado pro estilo do holandês,

O francês sofreu acidentes já na pré-temporada e andou muito longe do companheiro, Max Verstappen. Em um carro projetado pro estilo do holandês, Pierre Gasly tentou se ajustar na marra. Sem sucesso. Um acidente na Alemanha foi a gota d'água e, quando a F1 entrou de férias, o francês foi mandado de volta à Scuderia Toro Rosso, substituído por Alexander Albon.

O francês sofreu acidentes já na pré-temporada e andou muito longe do companheiro, Max Verstappen. Em um carro projetado pro estilo do holandês, Pierre Gasly tentou se ajustar na marra. Sem sucesso. Um acidente na Alemanha foi a gota d'água e, quando a F1 entrou de férias, o francês foi mandado de volta à Scuderia Toro Rosso, substituído por Alexander Albon.

. Mais do que isso: era o melhor amigo do Gasly desde que os dois eram crianças e corriam de kart.

Foi na hora mais difícil da carreira que Pierre recebeu o apoio de Anthoine Hubert, jovem talento da França que se destacava na F2 e sonhava com uma vaga na F1 . Mais do que isso: era o melhor amigo do Gasly desde que os dois eram crianças e corriam de kart.

Foi na hora mais difícil da carreira que Pierre recebeu o apoio de Anthoine Hubert, jovem talento da França que se destacava na F2 e sonhava com uma vaga na F1 . Mais do que isso: era o melhor amigo do Gasly desde que os dois eram crianças e corriam de kart.

“Quando a notícia [a saída da Red Bull Racing] veio à tona, recebi uma mensagem de Anthoine. 'Prove que eles estão errados. Seja forte, irmão'. E minha tristeza se transformou em paixão. Sabia que havia nove corridas restantes no calendário. Nove vezes para mostrar que eles cometeram um erro", relatou Pierre Gasly em emocionante texto escrito pro site "The Players’ Tribune".

“Quando a notícia [a saída da Red Bull Racing] veio à tona, recebi uma mensagem de Anthoine. 'Prove que eles estão errados. Seja forte, irmão'. E minha tristeza se transformou em paixão. Sabia que havia nove corridas restantes no calendário. Nove vezes para mostrar que eles cometeram um erro", relatou Pierre Gasly em emocionante texto escrito pro site "The Players’ Tribune".