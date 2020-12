Max Verstappen voou em 2020, mas o melhor está por vir

chegou ao fim (gente, como faz pra esperar até março?). Em um ano novamente dominado por Lewis Hamilton e pela Mercedes e com a primeira prova apenas em julho, não se pode reclamar do nível das provas e das performances de vários pilotos. E aí, nessa turma, não foi só Hamilton quem sobrou. Aplausos para

Foi simbólico que a temporada tenha terminado com um fim de semana perfeito pro Max. O holandês fez sua primeira e única pole no ano, largou bem e controlou a prova inteira, vencendo de ponta a ponta o GP de Abu Dhabi. Uma vitória bem diferente em relação àquela que conseguiu de forma dramática e meticulosa em Silverstone, na corrida batizada de GP dos 70 Anos. A performance, no fechamento da temporada, por mais que a corrida final não tenha sido das mais emocionantes, foi fenomenal. Afinal, Max não tem nas mãos o carro mais poderoso, o que torna seus feitos sempre maiores.

foi assim. A equipe ajudou, é claro. Fez um carro com a cara do Max, moldado exatamente para seu estilo de pilotagem e, evidentemente, bem competitivo. Só que o piloto de 23 anos esteve sempre um passo adiante, tirando tudo do que havia de potencial ali e, no fim das contas, atingiu a incrível marca de 11 pódios nas 12 corridas que completou, um aproveitamento de 92%. Hamilton, que foi heptacampeão com larga margem, por exemplo, teve 88% de pódios nas provas em que terminou, enquanto Valtteri Bottas fechou com 69%. O feito de Verstappen foi isso mesmo: gigantesco.

E a tônica do ano todo do piloto da

E foi ainda maior pelo fato de que os abandonos fugiram do controle do piloto. Foram problemas no carro ou acidentes não causados por ele, como no GP de Sakhir, uma chance de ouro que o holandês tinha para vencer e que acabou na primeira volta, quando Charles Leclerc bateu em Sergio Pérez e o acidente jogou Max para a areia e, depois, para o muro.

