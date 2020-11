Red Bull Racing, 300 GPs: lembre 6 momentos incríveis

Vai acontecer neste domingo (15). Na volta da Turquia ao calendário da Fórmula 1, a Red Bull Racing vai atingir um feito raro na história da categoria: Max Verstappen e Alex Albon terão a honra de guiar os carros no 300° GP da história da equipe.

Pra se ter ideia do tamanho que esse número representa: em 70 anos de existência da F1, 161 equipes disputaram ao menos um GP. E somente dez delas chegaram à marca de 300 - a Red Bull Racing , que estreou em 2005, será a 11ª. Este aqui é o clube dos 300, ó:

EQUIPE GPs ESTREIA Ferrari 1.004 1950 McLaren 876 1966 Williams 745 1975 Lotus 606 1958 Tyrrell 430 1970 Renault 396 1977 Brabham 394 1962 Sauber 373 1993 Minardi 340 1985 Ligier 326 1976 Red Bull Racing 299 2005

Vem aqui então pra dar uma olhada nessa lista com seis dos momentos importantes da história da equipe, quatro vezes campeã mundial de contrutores e de pilotos (e não foi fácil selecionar).

2005: A estreia

David Coulthard pilotando o RB1 no GP da Austrália de 2005 © Red Bull Racing

Tudo começou em 2005, quando a Jaguar saiu do grid da F1 e abriu a vaga para a Red Bull Racing . Em um primeiro momento, era quase uma continuação da equipe inglesa, com os motores Cosworth e com o austríaco Christian Klien em um dos carros. A grande mudança vinha no primeiro piloto: após bons anos de McLaren, David Coulthard assinou para comandar o projeto novo, enquanto Mark Webber, parceiro de Klien na Jaguar, seguiu para a Williams.

Christian Klien pilotando o RB1 no GP da Austrália de 2005 © Red Bull Racing

E o início foi empolgante. Coulthard e Klien largaram na terceira fila em Melbourne e fizeram bonito também na corrida. Como acontece frequentemente, o GP da Austrália teve surpresas, entre elas uma colisão que envolveu Michael Schumacher e Nick Heidfeld, donos de dois dos bons carros do grid. Enquanto isso, Coulthard chegou em quarto após um duelo intenso com Webber. Klien também fez bom papel: chegou em sétimo lugar após segurar os ataques de Kimi Raikkonen, da McLaren. Na primeira corrida, o time já conquistou seus sete primeiros pontos.

2006: Primeiro pódio

David Coulthard celebrando o terceiro lugar no GP do Mônaco em 2006. © Getty Images

Apesar do começo de sonho, a temporada 2005 não foi brilhante: Coulthard terminou em 12º e Klien, em 15º. Foi em 2006, usando motores Ferrari, que a Red Bull Racing teve seu primeiro momento de grande destaque. Em um ano em que Klien acabou trocado na reta final do campeonato pelo holandês Robert Doornbos, Coulthard voltou a ter uma grande performance e saiu com um sonhado troféu.

Foi no GP de Mônaco, onde o escocês fazia bonito. David largou em sétimo, aproveitou-se de safety-car, punições, problemas com os rivais e foi se segurando na frente de Michael Schumacher até cruzar a linha de chegada em terceiro. Na hora de receber o troféu, com um macacão especial do Super-Homem, Coulthard ainda colocou uma capa.

2009: Pole, vitória e dobradinha

Sebastian Vettel recebendo a bandeirada 10s970 à frente de Mark Webber. © Bridgestone Motorsport

Um pacotão de três grandes momentos na mesma corrida: o GP da China de 2009 deu início a uma das principais hegemonias que a F1 já viu. É verdade que o campeonato foi vencido pela Brawn GP, mas a Red Bull Racing , tetracampeã de 2010 a 2013, começou a ensaiar o domínio que exerceria na categoria. E tudo começou em Xangai.

Jenson Button, da Brawn GP, vinha de duas vitórias e a dupla da Red Bull Racing só tinha 1,5 ponto marcado no começo do campeonato, com Sebastian Vettel encarando problemas e Webber sendo sexto na interrompida corrida da Malásia. Mas já estava claro o potencial do carro impulsionado pelos motores Renault. Na China, Vettel fez a pole position, 0s2 mais rápido que Fernando Alonso e venceu com 10 segundos de vantagem para Webber e incríveis 44 segundos para Button. Todos os demais chegaram mais de 1 minuto depois do vencedor. Foi a primeira vez do time no topo do pódio, fazendo pole e dobradinha. Um fim de semana completo. E era apenas o início.

2010: primeiro título

A equipe campeã em 2010 © Agustin Munoz/Red Bull Content Pool

O primeiro ano de domínio da Red Bull Racing foi o que teve mais emoção. Enquanto Alonso tirava tudo e mais um pouco da Ferrari, a equipe austríaca comandava as ações no Mundial de Construtores de 2010. Na disputa entre os pilotos, porém, o espanhol levou a disputa até o fim e o primeiro título de Vettel rolou com boa dose de drama na decisão em Abu Dhabi. As últimas quatro corridas do ano foram de montanha-russa, com Vettel vencendo no Japão, Alonso na Coreia do Sul, Vettel de novo, no Brasil, e, no meio disso tudo, Webber duas vezes em segundo. A decisão começou com o espanhol com 246 pontos, Webber com 238 e Vettel, 231.

Sebastian Vettel em seu primeiro título pela Red Bull © raceofchampions.com/Red Bull Content Pool

Só que aí, em Abu Dhabi, tudo deu incrivelmente certo para Vettel. O alemão fez a pole e venceu com autoridade, com 10 segundos de vantagem para Lewis Hamilton, segundo colocado. Mas apenas isso não seria suficiente. Alonso precisaria ter problemas para deixar escapar o título. E foi o que rolou. O espanhol e Webber tentaram pit-stops antes da hora e acabaram presos atrás do Vitaly Petrov, da Renault. Foram várias voltas de sofrimento, especialmente para Fernando. No fim, Vettel fechou com 256 pontos, Alonso, sétimo na corrida, terminou com 252 e Webber, oitavo na prova, 242. Foi o primeiro de quatro títulos consecutivos do alemão e da Red Bull Racing .

A serenidade de Christian Horner sabendo que o vice tá pertinho © Getty Images / Red Bull Content Pool

2016: Primeira vitória do Verstappen

Foi o nascimento de um fenômeno. Em 2016, Max Verstappen fazia sua primeira corrida pela Red Bull Racing . Tinha apenas 18 anos e... venceu! Ainda cercado de desconfiança, ainda questionado se estaria pulando etapas, o fenômeno holandês tomou conta dos holofotes em Barcelona, deu conta da pressão e brilhou. Em uma corrida marcada pelo acidente na primeira volta entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton, então companheiros de equipe, Max teve talento, coragem, velocidade e personalidade. Além de uma estratégia que se encaixou perfeitamente.

Max Verstappen comemora sua primeira vitória na F1 © Dan Istitene / Getty Images / Red Bull Content Pool

No fim, fazendo uma parada a menos que o companheiro Daniel Ricciardo e segurando as investidas de Kimi Raikkonen, que chegou apenas 0s616 atrás, Verstappen tornou-se o mais jovem vencedor de uma corrida de F1. Ali nascia uma gloriosa história.

2019: O pit stop mais rápido da história

A temporada 2019 foi marcada por um nível de excelência absurdo da Red Bull Racing no box. Até então, o recorde de pit stop mais rápido pertencia à Williams, mas a marca foi superada pela equipe austríaca e não apenas uma vez. Tudo começou em Silverstone, com 1s91 na troca de Pierre Gasly, 0s01 melhor que o tempo feito pela Williams com Felipe Massa no GP do Azerbaijão de 2016. Depois, na Alemanha, 1s88 no carro de Verstappen. Impossível melhorar? Ora, não seja precipitado, jovem Padawan.

Pit-stop Maxa Verstappena w sezonie 2019 F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Melhorou, sim. E foi em Interlagos. Em um GP do Brasil que teve Verstappen dominante, a equipe também contribuiu bastante, fazendo o trabalho de troca de pneus em 1s82, terceiro recorde quebrado em uma temporada. Olha aí embaixo, mas sem piscar os olhos, ou o Max vai embora e você nem viu.