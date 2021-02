Chega aqui pra ver o novo carro da Red Bull Racing

Acabou a espera! As primeiras imagens do novo carro da

As diferenças visuais são mínimas. A pintura é praticamente a mesma, nos belos tons já apresentados em 2020, com uma diferença: a Honda agora ocupa o espaço na asa traseira.

As diferenças visuais são mínimas. A pintura é praticamente a mesma, nos belos tons já apresentados em 2020, com uma diferença: a Honda agora ocupa o espaço na asa traseira.

As diferenças visuais são mínimas. A pintura é praticamente a mesma, nos belos tons já apresentados em 2020, com uma diferença: a Honda agora ocupa o espaço na asa traseira.

Tecnicamente falando, o projeto segue o mesmo. Sim, é verdade que o assoalho é um pouco mais estreito, mas tudo por causa de adequação ao regulamento de 2021. As asas tiveram toques sutis em relação ao carro do ano passado, mas nada que mude do ponto de vista conceitual. A aposta está mesmo na evolução do motor, prometida pela Honda em sua temporada de despedida da

Tecnicamente falando, o projeto segue o mesmo. Sim, é verdade que o assoalho é um pouco mais estreito, mas tudo por causa de adequação ao regulamento de 2021. As asas tiveram toques sutis em relação ao carro do ano passado, mas nada que mude do ponto de vista conceitual. A aposta está mesmo na evolução do motor, prometida pela Honda em sua temporada de despedida da F1 .

Tecnicamente falando, o projeto segue o mesmo. Sim, é verdade que o assoalho é um pouco mais estreito, mas tudo por causa de adequação ao regulamento de 2021. As asas tiveram toques sutis em relação ao carro do ano passado, mas nada que mude do ponto de vista conceitual. A aposta está mesmo na evolução do motor, prometida pela Honda em sua temporada de despedida da F1 .