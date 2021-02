É chique demais: o novo carro da Scuderia AlphaTauri

Habemus carro! O AT02, carro da Scuderia AlphaTauri para a temporada 2021 da Fórmula 1 saiu da fábrica e foi apresentado para o público em evento virtual. E se você achava o carro do ano passado lindo , a equipe conseguiu subir a régua. Tá chique, gente. Neste segundo ano, Pierre Gasly segue no time e terá como companheiro o novato Yuki Tsunoda.

As cores da pintura do AT02 são as mesmas que impressionaram no ano passado, mas o branco metálico deixa de ser protagonista e passa a ser uma peça de composição para o azul marinho fosco, que domina no carro. Essa belezinha é de cair o queixo.

Yuki Tsunoda e Pierre Gasly apresentando o AT02 © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Além do fato do carro ser bonito pra caramba, a Scuderia AlphaTauri também aposta que ele será uma versão ainda mais eficiente do bom modelo 2020, que até deu uma vitória ao Pierre em Monza . Por isso, o AT02 é uma espécie refinada do antecessor, com ajustes no assoalho, na suspensão e em pequenos detalhes do bico. Mas nada revolucionário, afinal o regulamento só vai sofrer grandes mudanças em 2022.

Outros fatores que devem impulsionar a equipe no pelotão intermediário são a parceria mais estreita com a Red Bull Racing e a promessa da Honda de se despedir da F1 com um motor ainda melhor que o do ano passado, com mais potência e confiabilidade.

O novato e a experiência da Alpha Tauri © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Chefe da equipe, Franz Tost aposta na Scuderia AlphaTauri escalando o equilibrado pelotão intermediário. E, para tal missão, confia no talento e na fase brilhante de Gasly.

“A AlphaTauri era, em 2020, uma equipe de meio de grid, mas que conseguia lutar dignamente com times como McLaren, Renault e Racing Point. A meta pra este ano é liderar constantemente o pelotão do meio", diz Franz Tost, chefe da equipe. Teremos uma dupla interessante com um piloto experiente e um novato. Pierre [Gasly] é um dos melhores da atualidade, tem boa técnica e isso faz com que tire tudo do carro", afirma.

O francês e o novato Tsunoda, 20 anos, sabem da importância de comandar o time rumo ao pelotão da frente. O japonês tem uma chance incrível de aprender com o companheiro, que vive a melhor fase da carreira.

Estou pronto pra ser o líder desta equipe Pierre Gasly

Pierre Gasly durante a apresentação do AT02 © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

“A chegada do Yuki [Tsunoda] significa que terei mais responsabilidade. Mas ele é um piloto muito rápido, que vai nos ajudar a levar a equipe adiante. Eu conheço seu trabalho, é um cara competitivo e que já mostrou do que é capaz na F2”, diz Gasly, referindo-se ao companheiro, terceiro colocado da categoria no ano passado, a apenas 15 pontos do campeão.

"Pierre é muito rápido e já tem uma vitória na F1. A primeira meta pra qualquer piloto é superar seu companheiro de equipe, mas ele vai ser duro de bater. É um cara incrivelmente talentoso, estou animado para aprender com ele”, diz Tsunoda.

Sétima colocada no Mundial de Construtores no ano passado, a Scuderia AlphaTauri evoluiu e pontuou em 14 das 17 etapas, marcando 107 pontos e vencendo o GP da Itália com Gasly. A meta para 2021 é repetir o que foi visto em algumas etapas de 2020 e desafiar regularmente McLaren, Renault, Ferrari e Aston Martin (ex-Racing Point) na briga para chegar ao menos no top 5. Quem duvida?

+ Assista abaixo a Open the Doors , filme que mostra trajetória da Scuderia AlphaTauri desde a apresentação do primeiro carro até a estreia.

