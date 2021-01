Sergio Pérez e o sonho de ser piloto da Red Bull Racing

Foi como um primeiro dia de aula nos tempos de escola. Tudo ali era novidade. Sergio Pérez olhava com entusiasmo e sorriso no rosto pra tudo que estava à sua volta na fábrica da Red Bull Racing , em Milton Keynes, na Inglaterra. Depois de muitos anos sendo elogiado como destaque do pelotão intermediário da Fórmula 1 , aquele momento confirmava que a grande chance chegou, Checo será companheiro de Max Verstappen em 2021.

"É um sonho virando realidade. Quando eu coloco minha camiseta Red Bull ou abro uma lata pra beber, penso 'nossa, eu represento a essa marca'. É incrível e difícil de imaginar. É uma oportunidade pela qual trabalhei muito duro para conquistar, foram mais de 15 anos", diz o simpático mexicano, conhecido pela agressividade nas pistas, mas também pela incrível capacidade de preservar seu equipamento nas corridas.

Onde tudo começou

Sergio Perez caminhando em sua nova casa, a fábrica da Red Bull Racing © Getty Images / Red Bull Content Pool

Checo lembrou, enquanto visitava a fábrica, de toda a sua trajetória até ter a chance de sentar num carro capaz de lhe dar vitórias. Foi uma década competindo de kart no México, sempre acompanhado do pai e do irmão, até dar o salto para os monopostos, na Alemanha, em 2005. Uma trajetória cheia de contratempos.

"Comecei a andar de kart porque meu pai sempre esteve envolvido com automobilismo. Ele trabalhou para o Adrián Fernández [piloto mexicano de longa carreira na Indy] e, mesmo muito novo, eu via aquilo e era o que eu queria fazer. Viajávamos, meu pai, meu irmão e eu, com nosso mecânico e, geralmente, eram até 15 horas pra correr de kart no fim de semana", conta Checo.

Aos 15 anos, partiu para a Alemanha. Só com a passagem de ida, conseguida com algumas milhas acumuladas pelo pai. Era tudo ou nada. E em um voo nada confortável. As milhas não eram suficientes para sair de Guadalajara, então foi preciso ir até Toluca, perto da Cidade do México, numa viagem de seis horas de carro. Para só então subir no avião. "Meus pais me deixaram lá e eu parti pra lutar pelo meu sonho", diz Sergio.

Na Europa, longe da família, do país de origem e dos amigos, Pérez encarou um dilema comum entre a maioria dos pilotos latino-americanos que tentam a sorte no caminho para a F1. Apesar de já ter um bom patrocínio do magnata Carlos Slim (que o apoia até hoje), Sergio sofreu com a solidão e a adaptação a um lugar tão diferente, das pessoas ao idioma, chegando a morar na parte de cima do restaurante de seu primeiro chefe de equipe na F4 Alemã. E, naturalmente, se questionou se estava fazendo a coisa certa.

"Em vários momentos pensei em desistir. Deixei minha infância para trás, meus amigos, minha família e parti para uma cultura totalmente diferente. Muitas vezes achei que a F1 estava longe, que talvez eu devesse voltar para a casa e viver uma vida normal. Mas o apoio da minha família me manteve na rota. Os dois anos de Alemanha foram bem duros emocionalmente, muito solitários. Durante a semana eu estava ocupado, mas os finais de semana sem corridas pareciam muito longos. Ali, foi a determinação que me manteve firme", afirma.

A chance na Fórmula 1

Pérez com o projetista Adrian Newey e o chefe da equipe, Christian Horner © Getty Images / Red Bull Content Pool

Após dois anos na Alemanha e mais dois na Inglaterra, Pérez chegou, em 2009, ao grid da GP2, atual F2. Com a Arden, do novo chefe Christian Horner, foi 12º, mas foi a temporada 2010, com a Addax, que o projetou para o topo do automobilismo mundial, sendo vice-campeão e conquistando uma vaga na Sauber para 2011. E ali, finalmente, o sonho começava a se tornar realidade.

"Foi especial, trabalhei a minha vida toda por aquele momento. Minha primeira temporada foi bem legal. Mas foi também de muito aprendizado, de uma hora para outra você tem 15 engenheiros, precisa explicar cada detalhe do que você viu do carro, é uma mudança grande. Fora que também percebe que o interesse por você aumentou, fica no meio dos holofotes", explica Sergio, que fez dois pódios pela Sauber em 2012 e, assim, chamou a atenção da poderosa McLaren para o ano seguinte.

A passagem pela McLaren, no entanto, durou apenas uma temporada. Com a equipe em baixa, Pérez não conseguiu render e, em 2014, foi para a Force India, dando início a um período de sete temporadas de muito sucesso, com direito a sete pódios e até a uma vitória, no GP de Sakhir de 2020, já com a equipe se chamando Racing Point. Desempenho que chamou a atenção da Red Bull Racing.

"É louco pensar que já vai ser minha 11ª temporada na F1, mas, sendo sincero, tudo passou muito rápido. A Red Bull é uma marca fantástica e uma equipe que, de todas na F1, eu jamais imaginei que teria chance de entrar, já que não fiz parte do programa de jovens pilotos, mas a oportunidade chegou e eu agarrei. É incrível e difícil de imaginar. Acho que [a oportunidade] veio na hora certa, estou pronto e vou agarrá-la com minhas duas mãos", afirma.

Aos 30 anos, Pérez chega ao time com outro perfil, mais experiente e rodado que Pierre Gasly, Alexander Albon ou Daniil Kvyat, três pilotos que passaram recentemente como titulares da equipe. O mexicano relembrou os momentos com o novo chefe, Christian Horner, nos tempos de Arden e espera impressionar em suas performances, entregando sempre além do esperado.

"Trabalhei com o Christian [Horner] e o pai dele na minha primeira temporada de GP2. É louco pensar que, 12 anos depois, vamos trabalhar juntos de novo. Admiro muito ele. Primeiro porque é uma pessoa fantástica de se estar perto, mas também porque é um grande chefe de equipe, vem coisa boa por aí", promete o mexicano.

"Sempre dei meu máximo e, no ano passado, finalmente tive um carro em que pude mostrar um pouco mais, as pessoas viram do que sou capaz, mas agora é minha grande oportunidade. Preciso dar o próximo passo em todos os aspectos e acho que estou pronto para isso. O que faltava para mim era a chance. Agora eu tenho, está nas minhas mãos. Vou entregar além do esperado e, se tivermos um carro que possa vencer o título, farei o que der para vencê-lo. Mas, se o carro for suficiente para um terceiro lugar, farei o possível para terminarmos em segundo", explica.

Sergio Perez pensando em toda as corridas que vai vencer nesta temporada © Getty Images / Red Bull Content Pool

Agradecido pela oportunidade que veio em um momento da carreira raro para os pilotos na F1, o mexicano só espera fazer valer a confiança e mostrar que a opção do time pela experiência foi acertada. "Espero que a gente tenha uma boa temporada, é a única forma que eu posso retribuir a toda a equipe. Ninguém antes me deu uma chance dessas. Nós vamos ouvir muito o hino do México em 2021, eu espero", diz.

