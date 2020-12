5 fatos sobre Sergio Pérez, o novo piloto da Red Bull Racing

? O mexicano vai ser companheiro de equipe do holandês na próxima temporada da Fórmula 1 depois de um ano espetacular, em que terminou em quarto lugar no campeonato e conseguiu sua primeira vitória, no GP de Sakhir, além de um segundo lugar na Turquia.

Alexander Albon, que conseguiu dois pódios este ano, segue na equipe, mas como piloto reserva e com foco no desenvolvimento do carro de 2022, quando um novo regulamento, com muitas mudanças, deve embaralhar bastante o campeonato.