Quem é Mané? Conheça o mais jovem campeão do WESS

Manuel Lettenbichler é o nome do momento no enduro mundial. Aos 22 anos, o alemão é o cara a ser batido na temporada do Campeonato Mundial (WESS), após um desempenho impressionante no ano passado. Conquistou o título depois de vencer as duas mais importantes etapas do ano: o Red Bull Romaniacs e a prova final, o GetzenRodeo.

Red Bull Romaniacs 2019: melhores momentos

A juventude e precocidade do nosso "Mané" estão longe de serem novidades no Mundial de Enduro. Na primeira edição, em 2018, já foi logo vice-campeão, mas isso vem de uma carreira que começou cedo, em 2014, quando quebrou o recorde no Red Bull Hare Scramble, em Erzberg, na Áustria, ao ser o piloto mais jovem a já ter completado a prova. Ele tinha 16 anos.

Indo ainda mais longe, de volta à infância: desde os 5 anos, Manuel já praticava trial e acumulava títulos nas categorias de base. Foi aí que seu pai (e herói), Andreas "Letti" Lettenbichler resolveu apresentar ao filho o mundo do enduro. Manu entrou pra nunca mais sair.

Desde então, recordes batidos, títulos conquistados e um status de piloto a ser batido naquele que hoje é o torneio referência no enduro mundial, o que concentra o maior número de pilotos completos nas modalidades que o esporte oferece. Até aqui, Manu já venceu provas na Polônia, na Espanha, na Alemanha, na Tchéquia e até no Brasil, além do Red Bull Romaniacs , auge da carreira ao lado do título do WESS.

Manuel Lettenbichler em ação na etapa alemã do WESS 2019 © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

E os desempenhos na prova romena são um ótimo espelho de como Manu foi crescendo e virando um monstrinho com o passar dos anos. A estreia, em 2015, teve um discreto 25º lugar, numa prova em que seu pai ainda disputou e chegou em sexto. Em 2016, 20º, mas foi em 2017 que veio o salto: o quarto lugar indicava uma nova força aparecendo e a consolidação aconteceu em 2018 e 2019.

Em 2018, segundo lugar no Red Bull Romaniacs , batendo na trave para Wade Young, mas mostrando que estava na briga. No WESS, vice-campeonato, fechando um pouco atrás de Billy Bolt. Só que em 2019 não teve para ninguém, faturando o principal evento e o campeonato, ambos em cima de Alfredo Gómez Cantero, sempre com autoridade, sem deixar margem para discussão.

Fã de rock, de pop e de comida feita em casa, Manu é um cara que prega muito o esforço e que tem como mantra "sempre dar o melhor", mas que, acima de tudo, sente o esporte, como demonstrou na festa do título de 2019, emocionadíssimo no pódio e na entrevista. "Estou feliz da vida. Não consigo descrever o que sinto, sinceramente, quase chorei no pódio. Foi uma corrida difícil, dura, uma temporada muito dura. Ganhar na frente dos meus fãs compatriotas é incrível, mas vencer o título é inacreditável. Estou me sentindo no topo do mundo agora".

Temporada 2020

O calendário deste ano será mais curto, com quatro etapas em pouco mais de um mês, de 19 de setembro a 27 de outubro, passando por quatro países, todos na Europa - a expansão para os EUA, com uma prova no Tennessee, foi adiada por causa da pandemia da Covid-19.

DATA ETAPA (PAÍS) TIPO 19 de setembro Hawkstone Park (GBR) Cross country 2 de outubro Extreme XL Lagares (POR) Hard enduro 9 de outubro Hixpania Hard Enduro (ESP) Hard enduro 27 de outubro Red Bull Romaniacs (ROM) Hard enduro