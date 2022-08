Números mostram: Max Verstappen está virando uma lenda

A corrida em Budapeste não foi uma qualquer. Foi aquela em que Max teve a pior posição de largada entre suas vitórias. O holandês voador partiu em décimo lugar depois de problemas no treino de classificação e, com uma atuação soberba, terminou as 70 voltas 7s834 à frente de Lewis Hamilton, o segundo colocado. "Eu esperava chegar no pódio, mas foi uma corrida louca e tivemos uma estratégia muito boa", falou o dono do carro número 1.