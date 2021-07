O novo brilho do velho Johann Zarco na MotoGP

Se você ainda não prestou atenção nele, saiba que Johann Zarco é um dos personagens mais interessantes do grid da MotoGP . Muito rápido, agressivo e ousado, o francês nunca se preocupou em fazer amizades na categoria e, de certa forma, também não teve uma carreira dentro dos padrões. Zarco é talentoso e complexo na mesma proporção. E aqui você vai entender melhor por quê.

A carreira do Zarco é, de certa forma, uma montanha-russa. Atual vice-líder da temporada da MotoGP , o francës é um dos pilotos do momento, mas é preciso voltar ao passado pra entender todos os altos e baixos do piloto da Pramac, equipe cliente da Ducati no Mundial.

O francês pilotando a Pramac © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

É que o período de Johann Zarco na Moto2 foi muito peculiar. Vice-campeão da Moto3 em 2011, o francês alcançou o último degrau antes da MotoGP ainda em idade boa, então com 21 anos. Só que o passo adiante demorou pra caramba. Foram necessários dois títulos na Moto2 para finalmente ter a chance na MotoGP , já aos 26 anos, muito mais velho do que o padrão de entrada na categoria. Um caminho diferente do convencional.

E Zarco chegou na MotoGP chutando a porta. Com uma desacreditada Yamaha Tech 3, fez duas temporadas de almanaque, fechando ambas em sexto lugar, frequentando pódios e dando todos os sinais de que a promoção para a equipe de fábrica da marca japonesa chegaria em breve. Só que isso nunca aconteceu.

Johann Zarco na época em que era piloto da KTM © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Cansado de esperar pela chance, o francês mergulhou no ambicioso projeto da KTM, mas foi na marca austríaca que viveu o ponto mais baixo - de longe - na carreira na MotoGP . Johann não durou nem uma temporada, viveu em pé de guerra com o time e foi mandado embora no meio do campeonato de 2019. Pra piorar, em 2020 a KTM virou uma das potências do grid. Uma chance perdida.

Zarco, por sua vez, precisou recalcular a rota bruscamente. Foram três corridas pela LCR Honda para fechar 2019 e, então, a assinatura de contrato com a Avintia, cliente mais fraca da Ducati. O ano de 2020 seria de grande provação. Com pódio em Brno e um ano bastante regular, a volta por cima foi imediata e, em 2021, lá estava Johann num acordo com a Pramac, cliente mais forte da fábrica italiana.

Trajetória Bicampeão da Moto2 em 2015 e 2016. Estreante 'idoso' Chegou na MotoGP aos 26 anos - nesta idade, Marc Márquez já tinha seis títulos.

Chegamos a 2021, campeonato que marca um renascimento para Zarco. Com uma moto competitiva, mas que teoricamente não é campeã, vem em segundo com 122 pontos e, com quatro segundos lugares em nove corridas, é, sem sombras de dúvidas, a grande ameaça ao líder Fabio Quartararo, da Yamaha.

Johann Zarco em um momento de descanso © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Não acho que esteja acontecendo uma redenção. Você vive o momento e, agora, este é o meu momento. O que passou, está feito Johann Zarco

Por mais que o piloto, hoje com 30 anos, não queira falar em redenção de tudo que aconteceu na KTM, é impossível não pensar assim. Johann nem sequer lembra o piloto complicado de 2019. Na realidade, já é até superior ao ótimo nível que atingiu lá nos tempos de Yamaha.

Independentemente do que aconteça depois das férias da MotoGP , Zarco já é dono de uma das melhores histórias do esporte a motor em 2021. De contrato renovado e com bons anos pela frente, a missão do francês é clara: nunca mais deixar a peteca cair.

Classificação da MotoGP após 9 de 18 etapas

PILOTO MARCA PONTOS Fabio Quartararo (FRA) Yamaha 156 Johann Zarco (FRA) Ducati 122 Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 109 Joan Mir (ESP) Suzuki 101 Jack Miller (AUS) Ducati 100

