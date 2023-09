Subiu! Diogo Moreira vai ser o Brasil na Moto2

Marc Márquez – All In Marc Márquez enfrenta dor, medo, riscos e muita emoção enquanto está determinado a voltar às pistas e mostrar tudo o que fez dele um multicampeão das duas rodas.

Racing Together Descubra a história das corridas de moto através de personagens importantes da modalidade. Desde as velhas lendas até Mick Doohan, Valentino Rossi e Marc Márquez.

Aos 19 anos, Diogo chama a atenção desde muito novo. Atualmente na Moto3, é um dos grandes destaques do grid e foi disputado por diferentes equipes da Moto2. Até agora, o brasileiro tem 31 corridas na classe de entrada do Mundial, com dois pódios, uma pole e regularidade impressionante.

