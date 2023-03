Marc Márquez está pronto pra voltar a mandar na MotoGP

Marc Márquez está na sua 11ª temporada na MotoGP e 16ª no Mundial de Motovelocidade. Atrás do nono título geral e sétimo na elite do campeonato, o espanhol, dono de 59 vitórias e 100 pódios, tem desafios com o próprio corpo para voltar a trilhar os rumos da glória.

Nascido na cidade catalã de Cervera, em 1993, ano que deu origem ao número utilizado pelo piloto nas corridas, Márquez começou a sentir o gostinho da vitória cedo. Aos 7 anos, venceu o Campeonato Catalão de Enduro e, na temporada seguinte, trocou a terra pelo asfalto.

Marc Márquez em evento em Madri, Espanha © Charly López / Red Bull Content Pool

Márquez, então, foi disputando campeonatos na Catalunha e venceu até chegar na classe regional da 125cc — que hoje equivale ao que é a Moto3. Campeão logo no segundo ano na 125cc, saiu do âmbito regional para tentar a sorte no Espanhol. E teve muito sucesso. Aos 15 anos, decidiu que era hora do salto mais alto da carreira: a ida ao Mundial, com a consagrada KTM.

Não demorou muito para que o planeta se curvasse ao seu talento. Com o terceiro lugar no GP da Inglaterra de 125cc de 2008, tornou-se o espanhol mais novo a ir ao pódio no Mundial, com apenas 15 anos e 127 dias. No ano seguinte, mais um pódio e duas poles.

Conhecido como Formiga de Cervera, pelo seu físico franzino e pela baixa estatura, Márquez tinha um controle absurdo de uma moto muito maior que ele. Em 2010, levou o título na 125cc, hoje Moto3, de forma dominante, com direito a 10 vitórias em 17 corridas. Em 2012, conquista de respeito na Moto2, com nove triunfos no ano, o último deles, em Valência, o mais inesquecível da carreira: saindo de 33º no grid e passando nada menos que 20 adversários em uma única volta. A migração para a MotoGP, a classe rainha do Mundial, aconteceu em 2013.

A primeira vitória no Mundial de 125cc, em Mugello, em 2010 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Foi aí que o espanhol ignorou completamente o rótulo de promessa para virar o cara a ser batido. Na MotoGP, teve mais facilidade para dominar os rivais do que nas outras categorias. A bordo da Repsol Honda, foi ao pódio na etapa inaugural, no Catar, venceu a segunda corrida nos EUA e levantou o troféu em seu ano de estreia na classe rainha, tornando-se o primeiro novato campeão desde Kenny Roberts, em 1978. Tudo isso com os consagrados Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Nicky Hayden no encalço.

Veio 2014 e a sensação de que a história estava sendo escrita ficou ainda mais forte: Márquez venceu as primeiras dez corridas do ano e praticamente antecipou o título. Em 2015, sofrendo com uma moto excessivamente arisca, teve algumas quedas e viu Lorenzo encerrar a temporada no topo, mas logo retomou o domínio com um tetra consecutivo entre 2016 e 2019. No meio do caminho, quebrou recorde de precocidade em títulos em 2017 e superou uma cirurgia em 2019. Parecia questão de tempo para derrubar todas as marcas que ainda restavam. Parecia.

Depois de superar a lesão para 2019, Márquez viu as coisas piorarem drasticamente. Logo na abertura da temporada 2020, em Jerez, sofreu uma queda feia e quebrou o úmero direito, maior osso do braço. O piloto passou por cirurgia e tentou um retorno repentino logo na segunda prova, mas abandonou ainda nos treinos livres, com muita dor. Foi o fim da etapa, da temporada e da hegemonia construída até então.

High five! Marc Márquez feliz da vida com o penta da MotoGP, em 2016 🖐️🏆 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Um longo processo de recuperação veio até o retorno, em 2021. E foi uma boa temporada, ainda que muito abaixo do padrão apresentado até 2019. Foram três vitórias, mas quatro corridas perdidas ainda em decorrência das lesões. Em 2022, mais drama: após quatro quedas antes do GP da Indonésia, o espanhol foi vetado da prova e teve constatado um problema de visão dupla. Além disso, uma quarta cirurgia no úmero e o retorno apenas para as últimas seis corridas do ano, com direito a um pódio na Austrália.

"Duas famílias me apoiam: meu pai, minha mãe e meu irmão e a da minha equipe. Tenho meu treinador e meu empresário. Quando a atmosfera é boa dentro da equipe toda, você cresce muito", explica o multicampeão.

Foi preciso um longo processo de recuperação para Márquez recuperar a forma © Jaime De Diego / Red Bull Content Pool

Cheio de recordes de precocidade, Márquez ainda é dono de outras marcas relevantes, como mais poles em todas as classes, mais vitórias no ano de estreia, mais vitórias e poles em uma única temporada. O sonho, agora, é tentar o sétimo título da MotoGP e nono do Mundial, mas, acima de tudo, recuperar a melhor forma depois de tanta luta fora das pistas. Como diria Cal Crutchlow, antigo rival de grid: "Ninguém guia uma moto como Marc Márquez."

