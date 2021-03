O rei: Marc Márquez é a peça-chave do xadrez da MotoGP

As peças do tabuleiro da MotoGP vão começar a ser movimentadas. No dia 28, o Qatar recebe a prova de abertura da temporada, e uma peça em especial vai definir o caminho que o jogo vai tomar. Marc Márquez , campeão de seis das últimas oito temporadas, segue se recuperando da grave lesão sofrida no braço direito e não se sabe quando vai correr de novo. E é o retorno do espanhol que vai definir o rumo da disputa.