Marc Márquez está de volta! Seis vezes campeão e um dos maiores (se não o maior) piloto de todos os tempos da MotoGP , o espanhol retornou às pistas no fim de semana passado, no GP de Portugal. Em uma das pistas fisicamente mais exigentes do calendário, o gigante se garantiu, fechando em sétimo lugar, mesmo ainda longe das condições ideais.

A saga do Marc, 28 anos, começou em julho do ano passado, logo na primeira corrida da temporada. Então favoritíssimo ao título, fazia uma prova de recuperação histórica no GP da Espanha, em Jerez, quando rolou um tombo assustador e tudo se perdeu. O piloto da moto 93 teve uma fratura no braço direito e iniciou, ali, um drama que perdurou por um longo tempo. Nove meses, para sermos mais precisos.

Marc Márquez durante os treinos no GP de Portimão © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Foram três cirurgias no braço lesionado, uma tentativa de retorno precoce na semana seguinte ao GP da Espanha e, no fim, Márquez não apenas perdeu a segunda corrida de 2020, mas a temporada inteira. Ficou de fora, ainda, das duas primeiras provas de 2021 e, finalmente, conseguiu voltar em Portimão, com o aval da equipe médica da categoria e se sentindo mais confiante com as condições físicas.

Antes mesmo das atividades de pista, Marc já admitiu que teria provavelmente uma performance mais limitada, temendo as fortes dores causadas por uma pista complicada e pelo período parado. O espanhol, afinal, ainda não recuperou a potência toda no braço contundido.

Fazia muito tempo que estava sonhando com isso, com a volta às pistas Marc Márquez

Mas o resultado foi impressionante. Rápido desde os treinos livres, o hexacampeão largou em sexto, superou as dificuldades de percurso e confiança para concluir a prova em sétimo. Os sinais ficaram claros de que pode rolar corridas mais consistentes, vitórias e até mesmo o campeonato ainda em 2021. Tudo vai depender da evolução física do piloto.

Marc Márquez em ação no GP de Portimão © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

O retorno do gigante às pistas chocou o paddock da MotoGP. Na volta aos boxes, depois da corrida em Portimão, Márquez foi ovacionado pela equipe Honda e caiu em prantos com o feito perseguido por tanto tempo. Muito mais do que um bom sétimo lugar, a volta finalmente acontecia, não havia mais o risco do tombo em Jerez ter encerrado sua brilhante carreira.

“Claro, emocionado é a palavra correta. Sou uma pessoa que gosta de manter essas emoções internamente, mas quando cheguei aos boxes com meus mecânicos, estourei e não consegui me controlar. Fazia muito tempo que estava sonhando com isso, com a volta às pistas terminando uma corrida da MotoGP e dando meu maior passo na recuperação para me sentir novamente um piloto”, disse o #93 na coletiva.

Marc Márquez durante a coletiva de imprensa do GP de Portimão © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Mas não foi só Honda e Marc que se impressionaram com o que o espanhol fez. Jorge Lorenzo, um dos maiores rivais - e vítimas, naturalmente - de Márquez na carreira, se espantou com o retorno do piloto em Portugal.

“Marc Márquez, de que planeta você veio? Admito que não esperava essa atuação estratosférica. A verdade é que você é feito de outro material”, escreveu Lorenzo em uma rede social. Jorge, aliás, era o único outro piloto a ter sido campeão desde que Marc entrou na MotoGP, em 2013. Sem Márquez na disputa em 2020, Joan Mir também atingiu o feito.

Por mais que os atuais rivais sigam com discursos confiantes, a verdade é que o depoimento de Lorenzo indica bem o sentimento no grid da competição. Ao mesmo tempo em que se viu um Marc Márquez humano, que sangra, chora e sente dor, o espanhol mostrou um poder de recuperação fenomenal e, menos de um ano após uma lesão que poderia encerrar sua trajetória, brigou de igual para igual logo na primeira corrida do retorno.

Marc Márquez vai decolar nas próximas etapas da temporada 2021 da MotoGP © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

O sétimo lugar já foi a melhor performance da Honda na temporada 2021, é um gigante voltando e que não deve parar por aí. O primeiro passo está dado, o próximo será justamente no reencontro com a pista de Jerez.

