Lucas Moraes: colecionador de feitos inéditos

Piloto se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título do Campeonato Mundial de Rally Raid, mais uma de suas conquistas inéditas
Published on

Lucas Moraes

    2025 - Campeonato Mundial de Rally Raid
    2019 - Rali dos Sertões
    2023 - Rali Dakar
    2024 - Rali Dakar
Lucas Moraes adicionou mais um troféu à sua galeria de feitos inéditos. E que feito! O piloto de 35 anos se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial de Rally Raid (W2RC).
Escrever o nome na história, aliás, já é rotina na carreira de Lucas. Desde que começou a pilotar, sobre duas rodas, ele tem mostrado garra e talento e superado barreiras do esporte a motor.
Ele começou a andar de moto ainda criança, por incentivo do pai, mas aos 12 decidiu levar o esporte mais a sério. Em 2005, aos 16, iniciou a carreira profissional no Brasileiro de Motocross.
Mundial de Rally Raid 2025: Lucas Moraes

A jornada nas motos foi interrompida por uma lesão no quadril. Lucas fez faculdade no Brasil e nos Estados Unidos e criou uma startup pra ajudar na educação financeira das pessoas, mas a paixão pelo esporte a motor continuava acesa. Ele voltou a competir de forma mais profissional em 2018, dessa vez com carros, e passou a acumular feitos inéditos.
Quer conhecer mais sobre Lucas Moraes? Veja abaixo suas conquistas inéditas mais marcantes.
01

2025 - Campeonato Mundial de Rally Raid

Mundial de Rally Raid 2025: Lucas Moraes

Mundial de Rallly Raid 2025: o carro de Lucas Moraes levanta poeira

Começamos pelo mais recente feito do piloto brasileiro, que exigiu muito sangue frio e foco. Pra chegar ao título, Lucas precisou se superar durante a competição.
Depois de uma participação sem tanto brilho no Rali Dakar, considerado uma etapa do Campeonato Mundial, o brasileiro entrou num ritmo de recuperação. Ele subiu ao pódio das três etapas seguintes, sendo campeão em Portugal, e desembarcou pra disputa decisiva no Marrocos dez pontos atrás de Nasser Al-Attiyah, até então o líder –o príncipe catari era o único a ter conquistado o título do Campeonato Mundial, criado em 2022.
Lucas teve um desempenho constante no Marrocos e conseguiu ultrapassar o rival no último dia de disputas, assegurando o título inédito pro Brasil.
02

2019 - Rali dos Sertões

Sertões 2024: Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio

Em 2018, Lucas Moraes fez sua estreia no Rali dos Sertões e levou o título da categoria Protótipo T1. Mas ele queria mais.
No ano seguinte, ao lado de Kaíque Bentivoglio, o piloto voltou à competição na categoria Carros. A dupla percorreu quase 5 mil km em oito dias e assegurou o primeiro lugar. Aos 29 anos, Lucas se tornou o mais jovem campeão dos Sertões. Em 2022, a dupla levou o bicampeonato. Em 2024, Lucas foi tri.
03

2023 - Rali Dakar

Lucas Moraes, da equipe Overdrive Racing, é visto na linha de chegada do Rally Dakar 2023 em Dammam, Arábia Saudita, em 15 de janeiro de 2023

Lucas Moraes decidiu encarar a mais badalada competição de rali do mundo em 2023. E teve uma estreia inesquecível. Ao lado o experiente navegador Timo Gottschalk, ele se tornou o primeiro brasileiro a subir no pódio da categoria Carros do Rali Dakar, terminando atrás apenas de Nasser Al Attiyah e Sebastien Loeb. Também foi o novato do ano!

Lucas Moraes: o novato-sensação

Lucas Moraes estreou no Dakar como uma tempestade no deserto. Veja como o brasileiro levou seu carro ao terceiro lugar geral e chocou todos no maior rali do mundo.

04

2024 - Rali Dakar

Lucas Moraes (BRA) and Armand Monleon (ESP) of team Toyota Gazoo Racing race during stage 10 of Rally Dakar 2024 from Al Ula to Yambu, Saudi Arabia on January 18, 2024

Ao lado do navegador Armand Monleón, Lucas Moraes se tornou o primeiro brasileiro a vencer uma etapa do Rali Dakar. No dia 8 de janeiro, no trajeto entre Al Duwadimi e Al Salamiya, ele ganhou uma especial nos carros em um trecho de 447 km cronometrados.
