Lucas Moraes: colecionador de feitos inéditos

Lucas Moraes adicionou mais um troféu à sua galeria de feitos inéditos. E que feito! O piloto de 35 anos se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial de Rally Raid (W2RC).

Escrever o nome na história, aliás, já é rotina na carreira de Lucas. Desde que começou a pilotar, sobre duas rodas, ele tem mostrado garra e talento e superado barreiras do esporte a motor.

Ele começou a andar de moto ainda criança, por incentivo do pai, mas aos 12 decidiu levar o esporte mais a sério. Em 2005, aos 16, iniciou a carreira profissional no Brasileiro de Motocross.

Mundial de Rally Raid 2025: Lucas Moraes © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

A jornada nas motos foi interrompida por uma lesão no quadril. Lucas fez faculdade no Brasil e nos Estados Unidos e criou uma startup pra ajudar na educação financeira das pessoas, mas a paixão pelo esporte a motor continuava acesa. Ele voltou a competir de forma mais profissional em 2018, dessa vez com carros, e passou a acumular feitos inéditos.

Quer conhecer mais sobre Lucas Moraes? Veja abaixo suas conquistas inéditas mais marcantes.

01 2025 - Campeonato Mundial de Rally Raid

Mundial de Rally Raid 2025: Lucas Moraes © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Mundial de Rallly Raid 2025: o carro de Lucas Moraes levanta poeira © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Começamos pelo mais recente feito do piloto brasileiro, que exigiu muito sangue frio e foco. Pra chegar ao título, Lucas precisou se superar durante a competição.

Depois de uma participação sem tanto brilho no Rali Dakar, considerado uma etapa do Campeonato Mundial, o brasileiro entrou num ritmo de recuperação. Ele subiu ao pódio das três etapas seguintes, sendo campeão em Portugal, e desembarcou pra disputa decisiva no Marrocos dez pontos atrás de Nasser Al-Attiyah, até então o líder –o príncipe catari era o único a ter conquistado o título do Campeonato Mundial, criado em 2022.

Lucas teve um desempenho constante no Marrocos e conseguiu ultrapassar o rival no último dia de disputas, assegurando o título inédito pro Brasil.

02 2019 - Rali dos Sertões

Sertões 2024: Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Em 2018, Lucas Moraes fez sua estreia no Rali dos Sertões e levou o título da categoria Protótipo T1. Mas ele queria mais.

No ano seguinte, ao lado de Kaíque Bentivoglio, o piloto voltou à competição na categoria Carros. A dupla percorreu quase 5 mil km em oito dias e assegurou o primeiro lugar. Aos 29 anos, Lucas se tornou o mais jovem campeão dos Sertões. Em 2022, a dupla levou o bicampeonato. Em 2024, Lucas foi tri.

03 2023 - Rali Dakar

Rali Dakar 2023: o estreante Lucas Moraes conquista o 3º lugar © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Lucas Moraes decidiu encarar a mais badalada competição de rali do mundo em 2023. E teve uma estreia inesquecível. Ao lado o experiente navegador Timo Gottschalk, ele se tornou o primeiro brasileiro a subir no pódio da categoria Carros do Rali Dakar, terminando atrás apenas de Nasser Al Attiyah e Sebastien Loeb. Também foi o novato do ano!

9 min Lucas Moraes: o novato-sensação Lucas Moraes estreou no Dakar como uma tempestade no deserto. Veja como o brasileiro levou seu carro ao terceiro lugar geral e chocou todos no maior rali do mundo.

04 2024 - Rali Dakar

Dakar 2024: Lucas Moraes e Armand Monleón © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Ao lado do navegador Armand Monleón, Lucas Moraes se tornou o primeiro brasileiro a vencer uma etapa do Rali Dakar. No dia 8 de janeiro, no trajeto entre Al Duwadimi e Al Salamiya, ele ganhou uma especial nos carros em um trecho de 447 km cronometrados.

Baixe o app da Red Bull TV e veja filmes e séries: é só clicar e assistir!