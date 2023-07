Conheça Shane van Gisbergen, que fez história na Nascar

Shane van Gisbergen. Se você não conhece, saiba que ele foi responsável por um feito gigante no automobilismo. Em sua primeira corrida na Nascar, o neozelandês rasgou os prognósticos e venceu de forma incontestável nas ruas molhadas de Chicago.

Jenson Button, Van Gisbergen atingiu duas marcas relevantes: ele foi o primeiro piloto desde o lendário Johnny Rutherford, em 1963, a vencer logo na estreia na tradicional categoria. E ainda foi apenas o sexto não-americano a vencer em 75 anos de história do campeonato.

Shane van Gisbergen é um ícone do automobilismo neozelandês