Levanta, poeira: vai começar o Rali Dakar

O Rali Dakar 2022 vai começar! E, levando cada vez mais a sério a tradição de ser o primeiro grande evento do esporte a motor no ano, a competição terá o prólogo disputado logo no dia 1° de janeiro. Pilotos e navegadores vão precisar maneirar na ceia de ano novo, porque logo cedo já vai ter motor roncando na Arábia Saudita , que recebe o evento pelo terceiro ano consecutivo.

Serão mais de 4,3 mil km de trechos cronometrados até dia 14 de janeiro e mais de 8 mil km de deslocamento. Se isso é muito? Bem, essa distância corresponde a duas viagens de ida e volta de Porto Alegre até Salvador. Cidades conhecidas como Jeddah, Bisha, Ha'il e a capital do país, Riad, estão novamente na programação do rali mais famoso do planeta.

Se você pensa que rali é só glamour, pergunte aos mecânicos... © Marian Chytka / Red Bull Content Pool

Depois de uma versão esvaziada em 2021, por causa da pandemia, a lista de inscritos deste ano chama a atenção. De 295 veículos em janeiro deste ano, serão 578 em 2022, um crescimento de 96%. Serão 750 competidores, incluindo navegadores, sendo 60 mulheres, um aumento de 275% em relação às 16 da última edição.

Duas novidades: pela primeira vez o Rali Dakar terá uma categoria, a T1-Ultimate, voltada para veículos movidos a energia limpa, como hidrogênio. Além disso, o Dakar será a primeira etapa do Campeonato Mundial de Rali Cross-Country, competição com chancela da FIA e que passará por Abu Dhabi, Cazaquistão, Espanha e Marrocos, outras tradicionais competições off-road que até hoje não estavam interligadas como campeonato.

Veteranos e furiosos: as estrelas

O navegador Edouard Boulanger ao lado da lenda Stéphane Peterhansel © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Não dá para se olhar para a lista de inscritos nos carros e não parar um tempo pra pensar no que já fizeram e no que ainda podem fazer caras como Stéphane Peterhansel , Carlos Sainz e Nasser Al-Attiyah , três das maiores lendas de todos os tempos do Dakar. Ainda que sejam veteranos, todos com idades entre 50 e 59 anos, são também superfavoritos, como os números históricos e recentes conseguem comprovar.

Peterhansel é o atual campeão dos carros, a classe de mais prestígio do Dakar. O francês é também o maior campeão da história da competição, incluindo a competição de motos. Foram seis conquistas nas duas rodas de 1991 a 1998 e mais oito, desta vez com carros, de 2004 a 2021. Um fenômeno dono de 14 títulos e que segue no auge aos 56 anos.

Os dois grandes rivais do Peterhansel chegam babando pra tirar o título do rival francês. Com três títulos cada um, o espanhol Sainz – sim, pai do piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. – e o catari Al-Attiyah também continuam produzindo em ótimo nível, tanto que venceram as edições de 2020 e de 2019, respectivamente. Em 2021, formaram o pódio com Peterhansel.

+ Conheça mais a história de Stéphane Peterhansel no filme Mr Dakar's Trail

Mr Dakar's Trail

De olho na primeira vitória

Não dá para pensar na lista de competidores nos carros e esquecer Sébastien Loeb , né? Maior lenda de todos os tempos do Mundial de Rali (WRC), com nove títulos conquistados, o francês de 47 anos segue buscando o primeiro título no Dakar: foram cinco edições disputadas até hoje e dois pódios, em 2017 e 2019, além de ter vencido 14 especiais. Terá chegado o ano da vitória do gigante?

E as motos?

O atual campeão Kevin Benavides puxa a lista de favoritos sobre duas rodas. Serão 151 motos no Dakar e outros três pilotos devem entrar com muita força em 2022: Matthias Walkner , campeão em 2018, Toby Price , bicampeão em 2016 e 2019, e Sam Sunderland, que levantou a taça em 2017.

