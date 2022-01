Sua majestade Nasser Al-Attiyah: o novo rei do Dakar

maior rali do mundo

Mais jovem do trio de veterano que vem dominando o Dakar, Nasser Al-Attiyah tem 51 anos e aproveitou dificuldades enfrentadas por Stéphane Peterhansel (56) e Carlos Sainz (59) nas primeiras especiais. Conseguiu um feito raro ao liderar o rali de ponta a ponta: assumiu a liderança logo na primeira etapa e de lá não saiu mais.

Sébastien Loeb, nove vezes campeão mundial: vice no Dakar pela segunda vez

Pra explicar o passeio do Nasser, é preciso voltar à primeira etapa. Normalmente, a primeira especial (trecho cronometrado), não costuma ter grande impacto na disputa. Mas, este ano, o catari venceu com seu Toyota e viu Sainz e Peterhansel distantes.

A dupla da Audi teve dificuldade em boa parte da primeira semana, mas basicamente deu adeus ao título na primeira especial. Para Sainz, um desvio de rota custou coisa de 2 horas no tempo total. No caso de Peterhansel, pior ainda, já que um acidente fez o francês, 14 vezes campeão, ter um atraso de 4 horas.

Sem os dois rivais históricos, Nasser, ao lado do navegador Matthieu Baumel, tratou de administrar tudo, mantendo sempre distância acima de 30 minutos pra Sébastien Loeb que virou seu principal adversário. Nove vezes campeão mundial, Loeb foi vice-campeão pela segunda vez, seu melhor resultado. O saudita Yazeed Al-Rajhi foi terceiro.

Al-Attiyah, Peterhansel e Sainz formam possivelmente o maior trio que já disputou o Dakar. E o equilíbrio entre eles é inacreditável: cada um deles venceu duas vezes nos últimos seis anos. E desde 2020 foi uma vitória pra cada um. Mesmo com o problema no início, Sainz teve uma reação espetacular e terminou em 12°. Peterhansel, que correu pela Audi assim como o espanhol, chegou a ficar fora dos 70 primeiros, mas acabou em 55°

Nos protótipos leves, o americano Seth Quintero tornou-se o primeiro piloto a vencer 12 etapas na mesma edição do rali.

Marcas do Dakar

Sam Sunderland, bicampeão do Dakar