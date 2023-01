Ele chegou lá: Lucas Moraes sobe no pódio do Rali Dakar

A espera de 44 anos terminou neste domingo, dia 15 de janeiro de 2023. E coube ao novato Lucas Moraes , com um terceiro lugar, dar ao Brasil seu primeiro pódio entre os carros na história do mítico Rali Dakar.

O mais tradicional e desafidor rali do mundo é disputado desde 1979 e foi logo em sua primeira vez no deserto da Arábia Saudita que Lucas chegou lá. Em uma edição especialmente traiçoeira por causa do clima, o brasileiro teve ao lado o experiente navegador Timo Gottschalk e encarou com a segurança de um veterano os desafios que encontrou pela frente. Foi regular do começo ao fim das duas semanas de prova.

É um resultado importante para a comunidade do rali no Brasil Lucas Moraes

Não é exagero algum dizer que o terceiro lugar no Dakar coloca Lucas na história do automobilismo do Brasil. Um feito gigante. E é um piloto de apenas 32 anos, num esporte em que pilotos seguem competindo em alto nível até depois dos 50 anos. Quem aposta até onde ele pode chegar depois de um resultado deste tamanho enfrentando até uma indisposição estomacal durante um trecho cronometrado?

“Não consegui segurar, tive que vomitar. Passei vários quilômetros me sentindo mal e essa sensação atrapalhou demais minha concentração. Segurei até não ter mais como seguir em frente. Tive que parar para vomitar e aliviar o mal-estar, mas mesmo assim terminamos bem a etapa", disse na quarta-feira (11).

Até hoje, o melhor resultado de um brasileiro nos carros, a categoria mais nobre do evento, tinha sido um oitavo lugar, de Klever Kolberg, em 2002. Lucas se junta a outros brasileiros notáveis no Dakar: nos caminhões, André Azevedo foi segundo em 2003 e terceiro em 1999. Nos SSVs, o país brilha intensamente, com quatro vitórias: Leandro Torres e Lourival Roldan, em 2017, Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, em 2018, e Gugelmin também em 2022 e 2023, com o navegador americano Austin Jones.

O pentacampeão

A vitória no Dakar 2023 ficou com Nasser Al-Attiyah, em conquista absolutamente irretocável ao lado do navegador francês Mathieu Baumel. A quinta taça do catari, segunda consecutiva, veio com domínio amplo desde os primeiros dias. Quando Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz ficaram pelo caminho, o experiente piloto da Toyota só controlou a vantagem e não foi ameaçado nem por Sébastien Loeb, que venceu todos os trechos cronometrados da segunda semana para ser vice.

Agora, apenas Peterhansel, com oito títulos, tem mais conquistas do que Nasser no Dakar. O catari é o piloto mais quente dos últimos anos e, aos 52 anos, vive o auge de sua forma física e técnica. Foram três títulos e três vices nos últimos seis anos e há, sim, gasolina no tanque para mais e é bom que o francês fique atento.

"Estou tão feliz. Foi um Dakar muito difícil para todos, muito complicado defender esse título. Mas sempre quero vencer mais e mais", disse Nasser logo depois de encerrar a participação.

PILOTO NAVEGADOR TEMPO Nasser Al-Attiyah (QAT) Mathieu Baumel (FRA) 45h03min15s Sébastien Loeb (FRA) Fabian Lurquin (BEL) a 1h20min49s Lucas Moraes (BRA) Timo Gottschalk (ALE) a 1h38min31s

Batalha alucinante nas motos

As motos viveram a disputa mais frenética do Dakar 2023. Antes da etapa final, apenas 12 segundos separavam o primeiro do segundo colocados e, no fim, rolou uma virada. O argentino Kevin Benavides conseguiu bater o australiano Toby Price por 55 segundos na última especial e foi assim que conquistou o bicampeonato. O americano Skyler Howes fechou o pódio.

PILOTO PAÍS TEMPO Kevin Benavides Argentina 44h27min20s Toby Price Austrália a 43s Skyler Howes EUA a 5min04s

Nos quadris, quem venceu foi o francês Alexandre Giroud, que ditou o ritmo da competição e administrou a gordura criada nos dias derradeiros, levando o bicampeonato. Foram 43 minutos de vantagem em cima do argentino Francisco Moreno Flores. O holandês Janus van Kasteren comandou a tripulação vencedora nos caminhões, ao lado do compatriota Marcel Snijders e do polonês David Rodewald. O trio fechou com 1h14min de vantagem em cima dos tchecos que tinham Martin Macik no volante.

O americano Austin Jones e o brasileiro Gustavo Gugelmin levaram a melhor na classe T3 dos SSV, em outra exibição de bastante controle do Dakar 2023. Na T4, uma virada impressionante do novato polonês Eryk Goczal, que passou a competição quase que inteira atrás do lituano Rokas Baciuska, que acabou ficando em segundo, 16 minutos atrás.

