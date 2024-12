O ano novo começa com a 47ª edição do Rali Dakar e o mais icônico rali do planeta terá sua rota mais dura desde que passou a ser disputado na Arábia Saudita, em 2020. Numa verdadeira odisseia de duas semanas, o comboio vai atravessar dunas, montanhas e leitos de rios antes da chegada no deserto de Empty Quarter. Prepare-se pra essa aventura única com este guia do Rali Dakar 2025.

01 O que é o Dakar?

Se perder faz parte da aventura © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

O Rali Dakar é uma prova de resistência. Os pilotos começam guiando em estradas públicas até o início de cada etapa, então seguem um percurso off-road, passando por pontos de checagem até a linha de chegada. Os competidores precisam ser rápidos, versáteis e estar em excelente forma física pra dirigir por até mil quilômetros por dia, a até 170 km/h, em terrenos extremamente acidentados. Um bom conhecimento mecânico e um kit de ferramentas são essenciais, já que avarias são comuns.

Pra navegar de um ponto de controle até outro, os pilotos precisam usar seu GPS e seu roadbook pra não se perderem e não serem penalizados. Os percursos são mantidos em segredo até o começo das etapas. O rali é uma corrida off-road contra o relógio. A meta é completar cada etapa no menor tempo possível. Quando a etapa é concluída, os pilotos ficam em acampamentos com serviços de mecânicos, alimentação, chuveiros quentes e motorhomes. Durante as etapas maratona de dois dias, eles acampam no deserto, sem nenhum veículo de apoio ou mecânico.

02 Quando acontece?

Toby Price arrasa nas dunas © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

O Rali Dakar 2025 começa no dia 3 de janeiro, uma sexta-feira, e termina após 14 dias de disputa, no dia 17. A largada será em Bisha, no sul do país. A chegada vai rolar em Shubaytah, no coração do deserto de Empty Quarter e perto da fronteira com os Emirados Árabes Unidos.

03 Qual é a rota do Dakar 2025?

Tem muito mais areia a caminho no Rali Dakar 2025 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

A rota de 7.700 km para a 47ª edição tem de tudo. Dunas de areia imensas, um estágio cronometrado de 48 horas com mais de 1.000 km, além de duas semanas inteiras de velocidade e muitas reviravoltas.

Tudo começa com um prólogo de 29 km de alta velocidade em Bisha. Depois, os pilotos vão pro estágio cronometrado de 48 horas e pra etapa maratona na primeira semana do rali, quando a rota segue pros cânions de AlUla. Os pilotos que conseguirem superar todos esses obstáculos terão um merecido dia de descanso em Hail, no dia 10 de janeiro.

Depois de paradas em Al Duwadimi, Riyadh e Haradh, a decisão do rali acontecerá nas dunas de areia mais incríveis da Arábia Saudita.

04 Quem são os pilotos?

Sertões 2024: Lucas Moraes © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Cristina Gutiérrez comemora na linha de chegada © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

O Dakar atrai os melhores talentos do off-road. Carlos Sainz e Nasser Al-Attiyah retornam pra se aventurar nas dunas e terão em Lucas Moraes um rival duríssimo — em 2022, ele se tornou o primeiro brasileiro a subir no pódio do Dakar competindo com um carro . A edição desse ano terá as estreias do Ford Raptor T1+, de Sainz, e do Dacia Sandrider, de Al-Attiyah. Lucas segue na Toyota.

Também há uma nova geração liderada por Seth Quintero, de 22 anos. Pilotos de moto em edições anteriores, Toby Price e Sam Sunderland que se unem pra correr em uma Toyota Hilux. Além disso, Cristina Gutiérrez tem a chance de se tornar a primeira mulher a vencer o Dakar duas vezes! Além disso, fique de olho na equipe Red Bull Off-Road Junior Team em sua primeira participação. Mais de 800 competidores disputarão o Rali Dakar 2025 em sete categorias: Moto, Carro, Challenger, SSV, Caminhão, M1000 e Clássico.

05 O que há de novo em 2025?

Dunas e terrenos acidentados fazem parte do cenário © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

No Dakar 2025, os competidores de duas e quatro rodas se encontrarão em um percurso completo durante pelo menos cinco das 12 etapas. Um ajuste adicional na rota fará com que os caminhões tenham seu próprio percurso separado pra uma das etapas realizadas no Empty Quarter. Todos os competidores participarão do estágio cronometrado de 48 horas, mas, dessa vez, ele tem 950 km de extensão e será realizado na primeira semana do rali.

Uma grande mudança é a localização da linha de chegada, bem no coração do deserto do Empty Quarter. Ao terminar o rali com três dias de corrida em dunas de areia de até 250 metros de altura, a organização espera chegar com tudo indefinido até os últimos metros de prova.

06 Como o Rali Dakar começou?

The roadbook is a lifeline © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

A competição começou como Rali Paris-Dakar em 1979. Os pilotos saiam de Paris, na França, passavam pela Espanha e iam até o Marrocos, entrando pelo deserto do Saara antes de terminar em Dakar, no Senegal. O percurso foi inspirado na ideia do lendário aventureiro Thierry Sabine, que participou de uma corrida de Abidjan, na Costa do Marfim, até Nice, na França. A rota foi mudando ao longo dos anos. Em 2009, o evento foi transferido para a América do Sul. Em 2020, chegou à Arábia Saudita.

07 Momentos memoráveis

Cyril Despres no Rally Dakar 2020 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Nas décadas de 1980 e 1990, o Dakar foi dominado por estrelas como Didier Auriol, Ari Vatanen e René Metge, e teve a participação de rostos famosos, como o vencedor de Le Mans Jacky Ickx.

Stéphane Peterhansel ganhou o apelido de Monsieur Dakar. O francês fez sua estreia em 1988, conquistando seis vitórias nas motos e oito com carros. Ele é o detentor do recorde de vitórias gerais e nas duas categorias. Em 2001, Jutta Kleinschmidt foi a primeira mulher a vencer o rali. Treze anos depois, Cristina Gutiérrez se tornou a segunda. Em 2009, Giniel De Villiers quebrou o tabu de vitórias de africanos e, em 2011, Nasser Al-Attiyah, do Catar, colocou o Oriente Médio no topo pela primeira vez. Em 2024, Carlos Sainz venceu a classe Ultimate em um Audi RS Q e-tron com um trem de força movido a eletricidade.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!