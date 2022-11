Quem é Lucas Moraes, a nova cara do Brasil no Rali Dakar

Lucas Moraes chegou lá. O piloto brasileiro vai participar da edição 2023 do Rali Dakar , o maior do mundo. Aos 32 anos, ele vai enfrentar os enormes desafios no deserto da Arábia Saudita com um carro da poderosa Toyota, na equipe belga Overdrive. O evento tem início marcado para 31 de dezembro e vai até 15 de janeiro.

Disputar o Dakar é, por si só um feito. E no caso do Lucas Moraes, premia o ótimo momento do piloto, cada vez mais consolidado na elite do automobilismo. Ele venceu o Rali dos Sertões, maior da América do Sul, além de um impressionante terceiro lugar na quarta etapa da Copa do Mundo de Rali Cross-Country, na Espanha, numa disputa em que enfrentou alguns dos principais pilotos do planeta, que estarão no Dakar.

Pra um piloto de rali, disputar a categoria principal do Dakar é como chegar à Fórmula 1 Lucas Moraes

Lucas, que em 2009 virou o mais jovem campeão do Sertões, ganhou uma companhia foda pra primeira aventura no maior rali do mundo: Timo Gottschalk, experiente navegador alemão que tem no currículo parcerias com piloto como Carlos Sainz e Nasser Al-Attiyah , com quem conquistou a edição de 2012 do Dakar. Por isso por enquanto a parceria com Kaique Bentivoglio vai ter uma pausa.

"O Kaique e eu somos parceiros há dez anos e estaremos juntos em vários outras competições. Mas, como o Dakar requer uma navegação completamente diferente, a Overdrive ponderou que alguém como Timo pode fazer a diferença", conta Lucas.

Lucas Moraes ficou com o título do Rali dos Sertões em 2019 e 2022 © Magnus Torquato / Fotop

E a participação do Lucas no deserto saudita pode ser histórica pro Brasil. Pra se ter uma ideia, o país jamais flertou com o pódio nos carros e motos, as duas principais categorias do Dakar. Os primeiros grandes resultados na competição rolaram com André de Azevedo nos caminhões: vice-campeão em 2003 e terceiro em 1999, em tripulação que tinha também a jornalista Leilane Neubarth na navegação.

Mais recentemente, o Brasil também brilhou com a criação da classe dos SSVs, em 2017. De lá para cá, só não fez pódio em 2020 e venceu três edições: 2017, com Leandro Torres e Lourival Roldan, 2018, com Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, e 2022, com o próprio Gugelmin de navegador do americano Austin Jones.

