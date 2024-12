O dia a dia do Rali Dakar 2025 em 7.700 km de pura aventura

Não há nenhum desafio no automobilismo como o Rali Dakar . E o percurso da 47ª edição da corrida está aí pra provar isso. Os organizadores preparam uma prova de 7.700 km com desafios que vão levar ao limite pilotos e máquinas.

A largada será em Bisha, no sul da Arábia Saudita, dia 3 de janeiro. A chegada rola no dia 17, em Shubaytah, no deserto de Empty Quarter, perto da fronteira com os Emirados Árabes Unidos. Entre essas duas datas, serão 14 dias de adrenalina. Olha como será o dia a dia dos pilotos.

Dakar 2024: Lucas Moraes e Armand Monleón © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

01 Prólogo - 3 de janeiro

Início: Bisha

Fim: Bisha

Distância total: 79 km

Especial: 29 km

O rali começa com um prólogo de 29 km nos arredores do acampamento de largada do Dakar, em Bisha. Os pilotos irão correr em pistas largas de cascalho, e os 10 primeiros colocados em todas as categorias poderão escolher suas posições de largada pra primeira etapa completa do dia seguinte.

02 Etapa 1 - 4 de janeiro

Largada: Bisha

Fim: Bisha

Distância total: 500 km

Especial: 412 km

As dunas ainda não estão na paisagem, mas essa etapa especial cronometrada de 412 km apresentará quase todos os outros tipos de terreno imagináveis.

Todo cuidado é pouco para não se perder © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool Os pilotos da Toyota da Red Bull levantam poeira no deserto saudita © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

03 Etapa 2 (estágio cronometrado de 48 horas) - 5 e 6 de janeiro

Início: Bisha

Fim: BIsha

Distância total: 1.057 km

Especial: 965 km

O estágio cronometrado de 48 horas é uma novidade no rali. Serão mais de 1.000 km em dois dias. O comboio entrará na etapa na manhã de 5 de janeiro e, quando o relógio marcar 17h, os competidores deverão parar na área de descanso mais próxima --são seis espalhadas pelo caminho. Na manhã de 6 de janeiro, eles fazem uma etapa cronometrada de 965 km.

04 Etapa 3 - 7 de janeiro

Início: Bisha

Fim: Al Henakiyah

Distância total: 845 km

Especial: 496 km

O rali sai de Bisha e segue pro norte, pra Al Henakiyah. O início do percurso é muito técnico e exige principalmente das motos. Depois, a velocidade aumenta à medida que os pilotos vão chegando ao novo ponto de descanso.

Kevin Benavides (ARG), da Red Bull KTM Factory Racing, em 2024 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

05 Etapa 4 (maratona - parte 1) - 8 de janeiro

Início: Al Henakiyah

Fim: AlUla

Distância total: 588 km

Especial: 415 km

Não dá pra descansar numa prova como o Dakar. No dia 8, os pilotos encaram a primeira metade da etapa maratona dessa edição nos espetaculares cânions de AlUla. E não podem esquecer o kit de ferramentas. Nessa fase, eles não contam com apoio mecânico.

06 Etapa 5 (maratona - parte 2) - 9 de janeiro

Início: AlUla

Fim: Hail

Distância total: 491 km

Especial: 428 km

A segunda fase da etapa maratona segue na estrada para Hail, com uma mistura clássica de trilhas de areia e de rochas à medida que o rali se aproxima da metade.

Navegando pelos vales do Dakar © DPPI/Red Bull Content Pool A Arábia Saudita mostra um cenário incrível em cada etapa © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

07 Descanso - 10 de janeiro

Local: Hail

Depois de uma primeira semana difícil no Rali Dakar, o comboio tem um merecido descanso em Hail. A cidade, que fica entre o Monte Shammer, ao norte, e o Monte Salma, ao sul, já foi a capital do deserto da Arábia. Um local apropriado pra fazer um balanço da primeira semana e se preparar pro que ainda está por vir.

08 Etapa 6 - 11 de janeiro

Início: Hail

Fim: Al Duwadimi

Distância total: 829 km

Especial: 606 km

A boa notícia para os competidores que ainda estão participando do rali é que falta apenas uma semana. A má notícia é que as etapas no início da segunda semana são ainda mais longas do que as anteriores. A Etapa 6 apresenta dunas de areia capazes de confundir até mesmo os pilotos mais experientes do deserto.

O deserto de Empty Quarter ainda é a estrela do show © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

09 Etapa 7 - 12 de janeiro

Largada: Al Duwadimi

Término: Al Duwadimi

Distância total: 745 km

Especial: 481 km

A etapa 7 é uma das cinco etapas desse Dakar em que os competidores de duas e quatro rodas seguem caminhos diferentes. Isso certamente complica as coisas pros carros, já que as equipes da primeira classe Ultimate não terão linhas das motos pra seguir na areia. Por outro lado, os carros largam mais cedo e têm uma chance muito maior de terminar a etapa antes do anoitecer.

10 Etapa 8 - 13 de janeiro

Largada: Al Duwadimi

Fim: Riyadh

Distância total: 733 km

Especial: 487 km

A etapa 8, entre Al Duwadimi e a capital da Arábia Saudita, Riyadh, é bastante variada. A essa altura, as tabelas de classificação já deve dar pra saber quem está mais na briga pelo título. Os organizadores do Dakar disseram pra gente esperar "uma guerra de desgaste físico, mental e mecânico" nessa etapa.

Rally Dakar 2024 © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

11 Etapa 9 - 14 de janeiro

Início: Riad

Fim: Haradh

Distância total: 589 km

Especial: 357 km

O percurso entre Riyadh a Haradh é relativamente curto com uma seção cronometrada de 357 km. O Dakar agora chega a um ponto em que a estratégia começa a desempenhar um papel cada vez mais importante. As posições de largada pra cada etapa se tornam cruciais à medida que as enormes dunas de areia do deserto de Empty Quarter aparecem no horizonte.

12 Etapa 10 - 15 de janeiro

Largada: Haradh

Fim: Shubaytah

Distância total: 638 km

Especial: 119 km

Rally Dakar 2024: A duna © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Se você está olhando pra distância da etapa especial cronometrada de apenas 119 km e pensando que os organizadores do rali estão sendo muito gentis com os competidores, pense novamente! A prova entra nas profundezas do deserto Empty Quarter, e os três últimos dias do Dakar serão disputados exclusivamente nessa região, que abriga dunas de areia de até 250 m de altura.

13 Etapa 11 - 16 de janeiro

Largada: Shubaytah

Fim: Shubaytah

Distância total: 506 km

Especial: 280 km

Tudo ainda está em jogo na penúltima etapa do Dakar deste ano. A imprevisibilidade das corridas no deserto de Empty Quarter significa que uma vantagem de mais de uma hora pode ser facilmente eliminada por um movimento em falso. Na etapa 11, os caminhões terão sua própria rota, longe do resto do comboio, permitindo que as grandes feras do rali cheguem ao limite.

14 Etapa 12 - 17 de janeiro

Início: Shubaytah

Fim: Shubaytah

Distância total: 205 km

Especial: 134 km

Finalmente chegamos à etapa final do Rali Dakar 2025! O comboio fará uma largada em massa pra criar um espetáculo especial no deserto, antes de correr em direção à linha de chegada.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!