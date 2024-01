Dakar: In the Dust Entre em histórias jamais contadas por trás do rali mais duro do planeta, o Dakar. Veja o que faz dele um evento único no automobilismo.

Rali Dakar 2024 O Rali Dakar 2024 chega pra mais uma aventura épica nas dunas sauditas, com estrelas do automobilismo e jovens talentosos buscando uma missão: o título do rali mais desafiador do mundo.

Cristina Gutiérrez é o nome dela. E chegou aonde poucos pilotos conseguem chegar. A espanhola de 32 anos pode se orgulhar de ser campeã do rali mais duro do mundo, o Dakar. É apenas a segunda mulher a conseguir o feito, 23 anos depois da alemã Jutta Kleinschmidt, que foi campeã dos carros em 2001.

Cristina Gutiérrez é o nome dela. E chegou aonde poucos pilotos conseguem chegar. A espanhola de 32 anos pode se orgulhar de ser campeã do rali mais duro do mundo, o Dakar. É apenas a segunda mulher a conseguir o feito, 23 anos depois da alemã Jutta Kleinschmidt, que foi campeã dos carros em 2001.

Cristina Gutiérrez é o nome dela. E chegou aonde poucos pilotos conseguem chegar. A espanhola de 32 anos pode se orgulhar de ser campeã do rali mais duro do mundo, o Dakar. É apenas a segunda mulher a conseguir o feito, 23 anos depois da alemã Jutta Kleinschmidt, que foi campeã dos carros em 2001.

Cristina venceu a classe T3 do Dakar de um jeito dramático, na categoria que teve a disputa mais emocionante no último dia de competição. É que ela entrou na etapa final 25 minutos atrás do líder, o antigo companheiro de equipe Mitch Guthrie Jr, que comandou boa parte do Dakar. Como era um dia com rota muito menor, era quase um trajeto pra cumprir tabela e assegurar um segundo lugar que também já seria histórico. Mas o destino tinha outros planos.

Cristina venceu a classe T3 do Dakar de um jeito dramático, na categoria que teve a disputa mais emocionante no último dia de competição. É que ela entrou na etapa final 25 minutos atrás do líder, o antigo companheiro de equipe Mitch Guthrie Jr, que comandou boa parte do Dakar. Como era um dia com rota muito menor, era quase um trajeto pra cumprir tabela e assegurar um segundo lugar que também já seria histórico. Mas o destino tinha outros planos.

Cristina venceu a classe T3 do Dakar de um jeito dramático, na categoria que teve a disputa mais emocionante no último dia de competição. É que ela entrou na etapa final 25 minutos atrás do líder, o antigo companheiro de equipe Mitch Guthrie Jr, que comandou boa parte do Dakar. Como era um dia com rota muito menor, era quase um trajeto pra cumprir tabela e assegurar um segundo lugar que também já seria histórico. Mas o destino tinha outros planos.

Nascida em Burgos, no norte da Espanha, Cristina cresceu em uma casa de apaixonados por automobilismo. O pai, dentista, sempre gostou de esporte a motor e incentivou os filhos nos primeiros passos, promovendo corridas de kart entre eles. Mas pra ela o começo não foi tranquilo. Não bastava, afinal, só o apoio do pai.

Nascida em Burgos, no norte da Espanha, Cristina cresceu em uma casa de apaixonados por automobilismo. O pai, dentista, sempre gostou de esporte a motor e incentivou os filhos nos primeiros passos, promovendo corridas de kart entre eles. Mas pra ela o começo não foi tranquilo. Não bastava, afinal, só o apoio do pai.

Nascida em Burgos, no norte da Espanha, Cristina cresceu em uma casa de apaixonados por automobilismo. O pai, dentista, sempre gostou de esporte a motor e incentivou os filhos nos primeiros passos, promovendo corridas de kart entre eles. Mas pra ela o começo não foi tranquilo. Não bastava, afinal, só o apoio do pai.

"A primeira vez que decidi tentar correr, eu tinha nove ou dez anos, estava com meu irmão. Meu pai gostou da ideia, era uma prova de kart, no meio de um circuito cercado por feno. Só que eu era a única menina, fiquei envergonhada e acabei não correndo", contou.

"A primeira vez que decidi tentar correr, eu tinha nove ou dez anos, estava com meu irmão. Meu pai gostou da ideia, era uma prova de kart, no meio de um circuito cercado por feno. Só que eu era a única menina, fiquei envergonhada e acabei não correndo", contou.

"A primeira vez que decidi tentar correr, eu tinha nove ou dez anos, estava com meu irmão. Meu pai gostou da ideia, era uma prova de kart, no meio de um circuito cercado por feno. Só que eu era a única menina, fiquei envergonhada e acabei não correndo", contou.

Sainz: Live to Compete A lenda do rali Carlos Sainz repassa a carreira enquanto se prepara pra mais uma edição do Dakar.

Mas Cristina acabou fazendo suas corridas e, em 2010, entrou pro mundo do rali, em movimento que mudaria sua vida. Ao mesmo tempo, foi cursar odontologia, seguindo os passos do pai. E sim, se formou dentista.

Mas Cristina acabou fazendo suas corridas e, em 2010, entrou pro mundo do rali, em movimento que mudaria sua vida. Ao mesmo tempo, foi cursar odontologia, seguindo os passos do pai. E sim, se formou dentista.

Mas Cristina acabou fazendo suas corridas e, em 2010, entrou pro mundo do rali, em movimento que mudaria sua vida. Ao mesmo tempo, foi cursar odontologia, seguindo os passos do pai. E sim, se formou dentista.

Entre os passos iniciais no rali espanhol e alguns cursos com mulheres referências do esporte a motor como María de Villota — que testou algumas vezes na F1 — e a própria Kleinschmidt, Gutiérrez foi se fortalecendo e preparando o salto pro Dakar, que rolaria em 2017. Empurrada por bons resultados locais e seguindo a mentalidade dos ídolos.

Entre os passos iniciais no rali espanhol e alguns cursos com mulheres referências do esporte a motor como María de Villota — que testou algumas vezes na F1 — e a própria Kleinschmidt, Gutiérrez foi se fortalecendo e preparando o salto pro Dakar, que rolaria em 2017. Empurrada por bons resultados locais e seguindo a mentalidade dos ídolos.

Entre os passos iniciais no rali espanhol e alguns cursos com mulheres referências do esporte a motor como María de Villota — que testou algumas vezes na F1 — e a própria Kleinschmidt, Gutiérrez foi se fortalecendo e preparando o salto pro Dakar, que rolaria em 2017. Empurrada por bons resultados locais e seguindo a mentalidade dos ídolos.

"Rafael Nadal é a minha maior referência. Ele tem vários lados e não é só sobre esporte, são os valores que ele tem, a forma como se comunica, o que ele fala, como entra na vida das pessoas. E ele nunca desiste. Esses valores realmente me impactam em atletas e eu tento aprender com ele, amo assistir ele", conta Cristina.

"Rafael Nadal é a minha maior referência. Ele tem vários lados e não é só sobre esporte, são os valores que ele tem, a forma como se comunica, o que ele fala, como entra na vida das pessoas. E ele nunca desiste. Esses valores realmente me impactam em atletas e eu tento aprender com ele, amo assistir ele", conta Cristina.

"Rafael Nadal é a minha maior referência. Ele tem vários lados e não é só sobre esporte, são os valores que ele tem, a forma como se comunica, o que ele fala, como entra na vida das pessoas. E ele nunca desiste. Esses valores realmente me impactam em atletas e eu tento aprender com ele, amo assistir ele", conta Cristina.

Nos primeiros quatro anos de Dakar, com um carro da Mitsubishi, Cristina foi aprendendo, juntou experiência, buscou chegar ao fim. Completou as quatro edições e teve um valente 26º lugar, em 2019, como melhor resultado. Mas a vida mudou mesmo em 2021.

Nos primeiros quatro anos de Dakar, com um carro da Mitsubishi, Cristina foi aprendendo, juntou experiência, buscou chegar ao fim. Completou as quatro edições e teve um valente 26º lugar, em 2019, como melhor resultado. Mas a vida mudou mesmo em 2021.

Nos primeiros quatro anos de Dakar, com um carro da Mitsubishi, Cristina foi aprendendo, juntou experiência, buscou chegar ao fim. Completou as quatro edições e teve um valente 26º lugar, em 2019, como melhor resultado. Mas a vida mudou mesmo em 2021.

A espanhola, então, resolveu migrar para o SSV, seguindo na sequência para o que é hoje a classe T3 (Challenger) do Dakar. Além disso, outras portas se abriram e, na equipe do heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, Cristina passou a fazer parte do forte grid da Extreme E, competição de rali com carros elétricos disputada por duplas formadas por um homem e uma mulher. Foi vice-campeã em 2021 e venceu em 2022, nas duas vezes ao lado do francês