Um campeão do Rali Dakar chega ao topo do mundo

Sam Sunderland sabe muito bem como é atingir o topo. Campeão das motos no Rali Dakar de 2017, o inglês precisou acelerar sobre duas rodas pra chegar a tempo pra uma sessão de fotos no alto do Burj Khalifa, o maior edifício do planeta. Essa cruzada do Sam por alguns dos principais pontos turísticos de Dubai está registrada no filme Yalla , produção da Red Bull TV .

No caminho até o Burj Kahlifa, Sam teve carta branca pra guiar sua KTM 450 SX-F por onde quisesse em Dubai e na velocidade que achasse adequada, e isso tem conexão direta com o título do filme, já que "Yalla" quer dizer "pressa" ou "vamos" em árabe.

Como surgiu a ideia

A semente da ideia para "Yalla" foi plantada há algum tempo, quando Sam iniciava a sua carreira no rali. À época morando em Dubai, ele e mais alguns amigos pensavam em um dia pisar fundo com suas motos nos lindos campos de golfe da cidade. E assim foi feito, quando a galera do Sam desbravou um campo abandonado.

Mas a inspiração definitiva rolou em 2019, graças ao fenômeno do BMX Kriss Kyle, que saltou de um helicóptero ao topo do Burj Khalifa. "Tive liberdade pra pensar nessas ideias e explorar os locais que gostaria. Por onde eu quisesse andar, podia andar, o céu era o limite", conta o piloto.

Sam Sunderland salta sobre uma ponte no Emirates Hills Golf Club © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Como Sam subiu no Burj Khalifa

Se o céu era o limite, nada mais desafiador então do que subir o edifício mais alto do mundo. E Sam foi. Embora a plataforma fosse muito estreita para acomodar sua moto, o piloto ficou estarrecido com o que viu do alto dos 828 metros. Algo muito semelhante com o que ele sente em alta velocidade no solitário e inóspito deserto do Rali Dakar.

Honestamente, subir o Burj Khalifa foi assustador! Sam Sunderland

Os desafios nas filmagens

Apesar de épico, essa empreitada não teve nada de simples. Foram oito dias pesados de filmagens, alguns deles com duração de 14 horas. E Sam ainda precisou lidar com um problema de saúde.

Que vista hein, Sam?! 👀🌇 © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

"Tive uma intoxicação alimentar no penúltimo dia do Rali do Marrocos. Fui para casa, descansei por um dia e no dia seguinte ja tinha que viajar pra Dubai pra começar a filmar", lembra Sam.

Surpreendentemente, o maior desafio de Sam não foi contemplar Dubai do alto do Burj Khalifa, nem rasgar a praia La Mer e os campos de golfe a toda velocidade. "O mais difícil foi o salto na ponte em frente ao Burj Al Arab. Não tinha espaço suficiente pra aterrissar com a moto e, assim que toquei o chão, dei de cara com uma palmeira, arbustos e uma curva fechada de 90 graus. O salto foi três vezes maior do que o espaço que eu tinha pra um pouso seguro. Assustou", conta.

Pura técnica! O temido salto por cima da ponte em frente ao Burj Al Arab © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

Já a praia La Mer protagonizou um do melhores momentos de Sam nas filmagens. "Foi realmente muito legal. Construíram um barco à vela pra eu saltar. Estávamos prontos pra começar, quando alguém avisou que não poderíamos danificar as flores do local onde o salto seria realizado. No fim, tivemos que improvisar uma trilha entre arbustos e árvores", diz.

Aquela empinada na moto à beira-mar © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

O resultado de "Yalla" foi tão recompensador que Sam o classifica como o melhor filme que já fez na carreira. "O 'Yalla' foi de outro nível", diz.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!