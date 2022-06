Kalle Rovanpera: o Mundial de Rali tem um novo fenômeno

A temporada 2022 do Mundial de Rali (WRC) chegou à metade e já tem um favorito ao título . Na verdade, um superfavorito. A esta altura, apenas uma surpresa gigante pode tirar o campeonato das mãos do Kalle Rovanpera , que será o mais jovem campeão da história – ele completa 22 anos em outubro.

Os números não deixam mentir e todos jogam muito ao lado do finlandês. O finlandês da Toyota tem quatro vitórias nas seis etapas disputadas, o que é uma marca quase absurda em um campeonato com taxa naturalmente alta de abandonos por acidentes ou problemas mecânicos. Estamos falando de rali, afinal. Quando não venceu, Kalle chegou no top 5. Que fenômeno.

Kalle Rovanpera comemorando a vitória no Rali do Quênia © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Com 145 pontos, Kalle já tem 65 de vantagem para o vice-líder, Thierry Neuville, da Hyundai. Isso quer dizer que, mesmo que abandone as próximas duas provas, o finlandês ainda não poderá ser alcançado. A margem de segurança é grande. E algo que contrasta completamente com qualquer previsão que pudesse ter sido feita antes do início da temporada.

É que o Mundial de Rali foi dominado completamente pela dupla de Sébastien nos últimos anos. Primeiro, Loeb. Depois, Ogier. E aí veio 2022, com os dois franceses optando por uma participação apenas parcial na temporada, naturalmente dando brecha para novidades. De todos os titulares em tempo integral, só Ott Tanak já tinha sido campeão. E o estoniano vai vivendo um campeonato bem mediano, cheio de altos e baixos e já aparece 83 pontos atrás do líder.

Outro que surgia muito bem cotado era Elfyn Evans, que vinha sendo o adversário mais duro de Ogier nos últimos anos. Só que o britânico da Toyota também está bastante irregular e só chegou ao segundo pódio em 2022 agora, no Quênia, em um 1-2-3-4 histórico da marca japonesa, puxado, é claro, por Rovanpera.

Domínio da Toyota no Rali do Quênia © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

"É uma vitória ainda mais especial do que as outras. O Rali Safari sempre foi um evento famoso e é muito importante para a Toyota. Conseguir o 1-2-3-4 aqui é algo incrível que nós fizemos juntos", disse o cada vez mais líder do campeonato ao site oficial do WRC .

O domínio na etapa queniana mostra, sim, que a Toyota tem o melhor carro e, principalmente, o material mais confiável. Mas, definitivamente, não é só isso que faz com que Rovanpera esteja dominando tanto. Tem muito, muito mesmo, da mão do piloto aí. Aos 21 anos, Kalle já está no auge de sua forma e mistura velocidade e maturidade de forma perfeita. É por isso que conquista tantas etapas de virada, porque sabe exatamente a hora de se segurar e de atacar mais.

Se a forma como controla o campeonato surpreende, o mesmo não pode ser dito sobre o fato de estar na liderança. O fenômeno de precocidade era, sim, candidatíssimo ao caneco e isso se explica pelo fato de que fez tudo na carreira muito cedo e sempre com sucesso. Ainda assim, é impressionante ver alguém que tinha duas vitórias no WRC levar logo quatro em meio ano.

Kalle Rovanpera no Rali do Quênia © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Com meia temporada pela frente, só algo muito fora do comum tira de Kalle Rovanpera seu primeiro título do Mundial de Rali. E, em um momento de troca de geração na categoria, não seria de se espantar se estivermos vendo o nascimento de uma nova dinastia no WRC.

A próxima etapa do Mundial de Rali acontece de 14 a 17 de julho, na Estônia, palco da primeira vitória de Rovanpera na categoria principal, em 2021.

