Kalle Rovanpera: até onde pode ir o novo fenômeno do Mundial de Rali?

do WRC (a sigla de World Rally Championship). As semelhanças são muitas: o incrível talento, as conquistas, a imensa precocidade para começar, chegar, vencer e até um pai totalmente influente no início da trajetória.

No caso do finlandês, foi Harri 'Rovis' Rovanpera, que disputou o Campeonato Mundial de Rali entre 1993 e 2006, com uma vitória isolada na carreira, no Rali da Suécia. Um bom piloto, de trajetória sólida, mas que focou os esforços em fazer do filho uma máquina. Não lembra um pouco Jos e Max? "Meu pai foi meu primeiro professor, me ensinou que um carro tem volante, acelerador, embreagem e aí me disse para me acostumar com isso", contou Kalle.