Sébastien Ogier passeia rumo ao oitavo título do WRC

A temporada do Campeonato Mundial de Rali chegou à metade com um favorito (muito favorito, aliás). Sébastien Ogier parece ter usado a derrota sofrida para Ott Tanak em 2019 como tempero pra uma receita que faz dele praticamente imbatível. O oitavo título, segundo após perder há dois anos, está cada vez mais perto.

O que se vê na temporada do WRC depois de seis de 12 etapas é um domínio sólido do francês da Toyota, mas, acima de tudo, uma supremacia pautada por extrema regularidade. Raras são as vezes em que Sébastien Ogier começa um fim de semana na frente, mas raras também são as vezes em que ele fecha uma etapa sem estar no lugar mais alto do pódio.

Sébastien Ogier [à direita] e o copiloto Julien Ingrassia: favoritos © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

O Rali do Quênia, encerrado no domingo, mostrou um cenário que vem se repetindo com frequência: a Hyundai abre os trabalhos na frente e amplia a vantagem no sábado, mas sucumbe no domingo. E isso acontece ao mesmo tempo em que Ogier aparece pra dar o bote. E aí, minha gente, não tem jeito, ninguém segurar o heptacampeão.

"Naquele momento, precisávamos aceitar a perda enorme de tempo e parar de arriscar, porque poderia nos fazer abandonar. Tomando quase 2 minutos de desvantagem, sabíamos que o resto do rali seria bem complicado", disse Ogier, que teve um problema no amortecedor logo no início da competição.

Sébastien Ogier © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool Esperava chegar perto do pódio, não vencer. Mas Julien e eu nunca desistimos, essa é uma frase que sempre seguimos Sébastien Ogier

A impressão que fica é que Séb está melhor a cada ano que passa e que ter perdido a sequência de títulos no WRC em 2019 (foram seis seguidos de 2013 a 2018), só o fez se transformar em um piloto mais forte, sempre ao lado do copiloto Julien Ingrassia. Choca também como Ogier se adapta facilmente a qualquer carro: sentou em um Ford? Título. Em um Volkswagen? Título. Em um Toyota? Título também!

Avassaladora Com Ogier, Evans, Takamoto Katsuta e Kalle Rovanpera, a Toyota chegou em primeiro ou segundo dez vezes em seis etapas. 90ª vez O próximo pódio de Sébastien Ogier será o de número 90 no WRC. O francês é o segundo maior campeão do Mundial.

O rival está em casa

Como inconsistência é a palavra que melhor define as temporadas dos rivais Ott Tanak e Thierry Neuville, as duas principais estrelas da Hyundai, a briga de Ogier é interna. No melhor momento da carreira, aos 32 anos, Elfyn Evans realmente se transformou em alguém capaz de brigar por títulos no Mundial de Rali e, claro, incomodar os rivais em todas as etapas.

Elfyn Evans e Scott Martin em ação no Rali do Quênia © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

A evolução de Evans de 2019 para cá é evidente. Após anos de pouco sucesso na Ford, o galês se encontrou na Toyota, conquistou sete dos 16 pódios que tem no WRC, venceu três etapas e foi vice em 2020. Em 2021, com quatro top-2 em seis provas, poderia muito bem estar liderando a temporada. Pena, para ele, que existe Ogier. Até aqui, são 133 pontos para Séb e 99 para Elfyn.

Auge da carreira O britânico Elfyn Evans tem 16 pódios, sendo sete deles, quase 50%, conquistados nas últimas duas temporadas.

"Terminei o rali tentando alguns pontos e dei o máximo para conseguir ao menos o bônus na última especial. É frustrante sair com poucos pontos depois do erro da sexta-feira, mas fui ganhando mais experiência nos estágios seguintes, isso pode ajudar. Ansioso pelo Rali da Estônia, feliz pelo time e pelo Séb [Ogier] pela vitória", falou Evans, que tem 22 pontos de vantagem para Neuville, o terceiro.

Fato é que, a menos que haja uma reviravolta absurda na segunda metade do campeonato (você apostaria nisso?), o troféu vai ficar de novo com a Toyota e, muito provavelmente, será o oitavo título de Ogier no Mundial de Rali . E aí que vem a grande questão: caso seja mesmo campeão, o francês, que parece seguir a lógica do vinho e ficar melhor a cada ano que passa, realmente se aposenta ou parte para tentar igualar o recorde de títulos de Sébastien Loeb, que ganhou nove vezes?

Classificação do WRC depois de 6 etapas

PILOTO CARRO PONTOS Sébastien Ogier (FRA) Toyota 133 Elfyn Evans (GBR) Toyota 99 Thierry Neuville (BEL) Hyundai 77 Ott Tanak (EST) Hyundai 69 Takamoto Katsuta (JAP) Toyota 66

