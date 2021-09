Cada vez mais perto do oitavo título (e da despedida)

. E você certamente vai se perguntar: de novo? Sim, de novo! O francês caminha pra oitava conquista do

Sébastien Ogier está muito perto de mais um título do Mundial de Rali . E você certamente vai se perguntar: de novo? Sim, de novo! O francês caminha pra oitava conquista do WRC e pode ser uma das mais especiais desta lenda, que, tudo indica, está na contagem regressiva pra aposentadoria (todos choram).

O fim da passagem assombrosa de Ogier pelo WRC estava previsto para 2020, mas o mundo pandêmico e o campeonato encurtado na temporada passada fizeram o francês de 37 anos repensar a decisão. Como já tinha no contrato com a Toyota a opção de renovação por mais um ano, acionou a cláusula, mas pela última vez na carreira.

