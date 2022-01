WRC começa sem lenda francesa e com disputa aberta

está pronto pro pontapé inicial para 2022. Com uma etapa a mais no calendário, a competição visita de novo quatro continentes, com 13 provas e um novo momento: sua grande estrela se despediu.

Tudo começa dia 20 de janeiro, em Monte Carlo, etapa que tradicionalmente abre o WRC e é uma das mais desafiadoras do calendário. Uma mistura de asfalto com gelo, servindo também como espécie de prévia do que vem em seguida, já em fevereiro, na gélida Suécia e seus caminhos cheios de neve. O encerramento está marcado pra 10 a 13 de novembro, no retorno do Japão ao calendário.