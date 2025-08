As 7 pinturas mais icônicas da Red Bull Racing na F1

Desde que estreou na Fórmula 1 , em 2005, a Red Bull Racing construiu uma agressiva reputação de inovação, tanto dentro quanto fora das pistas. Embora o desempenho da equipe tenha evoluído de uma esperança de estar entre os melhores pra um domínio na conquista dos títulos, uma coisa permaneceu constante: a capacidade de criar pinturas impressionantes do esporte. Veja sete delas.

01 A estreia: RB1 (2005)

RB1: pintura em Mônaco 2005 © Darren Heath/Getty Images

É claro que devemos começar com o RB1. O carro que deu início a tudo definiu o tom da identidade da marca Red Bull Racing . A base azul escura complementada pelo touro com nariz amarelo se tornou um clássico instantâneo e usado em variações em todas as temporadas da equipe. Era ousado, agressivo e um claro afastamento dos esquemas de cores tradicionais vistos na F1. Embora o carro em si não tenha sido um vencedor de corridas, marcou o início de uma jornada que redefiniria o esporte.

02 Touro camuflado: teste do RB11 (2015)

RB11: Pintura para testes em Barcelona 2015 © Getty Images / Red Bull Content Pool

As pinturas de teste da pré-temporada não costumam causar impacto, mas em 2015 a Red Bull Racing chocou o paddock com um atraente design de camuflagem em preto e branco no RB11. Projetada pra ocultar detalhes técnicos das equipes rivais, a pintura parecia ter saído de um thriller de espionagem. Era elegante, intimidadora e a favorita dos fãs. Muitos gostariam que ela tivesse permanecido durante toda a temporada, mas continua sendo um dos designs de pré-temporada mais memoráveis já produzidos.

03 Luzes de Las Vegas: RB19 (2023)

RB19 - pintura em Las Vegas 2023 © Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

Pro GP de Las Vegas de 2023, a Red Bull Racing revelou uma impressionante pintura especial projetada por fãs como parte da campanha Make Your Mark. O RB19 apresentava uma base preta elegante com listras vermelhas e azuis marcantes, simbolizando as luzes brilhantes e a atmosfera de alta energia da Strip de Las Vegas. Projetada por Eleni Kafantari, essa pintura foi escolhida por meio de uma competição global de fãs, tornando-se a última das três pinturas personalizadas pra corridas nos EUA naquela temporada, depois de Miami e Austin.

04 A declaração da Red Bull: RB14 (2018)

RB14 - pintura da pré-temporada 2018 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Em 2018, a Red Bull Racing apresentou o RB14 com uma impressionante pintura de edição especial durante os testes de pré-temporada. Esse design apresentava uma base preta fosca com detalhes vibrantes em azul e prata, oferecendo uma mudança ousada do esquema de cores tradicional usado pelo time desde sua criação. A pintura foi bem recebida por sua estética agressiva e empolgou torcedores, mas foi usada exclusivamente durante os testes antes da volta do design padrão pra disputa da temporada.

05 Rostos pra caridade: RB8 (2012)

RB8 - pintura pintura especial da Wings for Life em 2012 © Getty Images / Red Bull Content Pool

A pintura "Faces for Charity" (rostos para caridade) do RB8 foi um design especial usado no GP da Inglaterra de 2012 como parte da iniciativa Wings for Life. A carroceria do carro foi coberta por um mosaico de milhares de pequenas fotos enviadas por fãs pra simbolizar o apoio global à pesquisa de lesões na medula espinhal. Essa pintura criativa e significativa não apenas homenageou os fãs da Red Bull Racing , mas também ajudou a levantar fundos significativos pra fundação. Foi uma representação visual impressionante de união.

06 Feita por fãs em Miami: RB19 (2023)

RB19 - pintura dos fãs em 2023 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Pro GP de Miami de 2023, a Red Bull Racing deu um passo ousado ao permitir que os fãs criassem a pintura de seus dois carros. O resultado foi uma bela e vibrante mistura de rosa, azul e roxo, cores que refletem a vida noturna de neon e a cultura de praia que são marcas da cidade da Flórida. Não foi apenas um espetáculo visual, mas também um testemunho da conexão que a Red Bull tem com o seu público global, provando que, mesmo no mundo hipercompetitivo da F1, há espaço para a criatividade e o envolvimento direto dos fãs.

07 Tributo à Honda: RB21 (2025)

RB21 - pintura em homenagem à Honda em Suzuka 2025 © Oracle Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

No GP do Japão de 2025, a Red Bull Racing usou uma pintura especial pro RB21 em homenagem à parceria de sucesso com a Honda. O design se inspirou na primeira vitória da montadora na Fórmula 1, em 1965, apresentando uma base predominantemente branca com detalhes em vermelho que lembram as cores icônicas do Honda RA272. A homenagem coincidiu com a estreia de Yuki Tsunoda na equipe e, com a mudança da Red Bull Racing pra uma nova parceria de motores em 2026, a pintura serviu como despedida de uma colaboração que rendeu títulos e momentos memoráveis.

Baixe agora o app da Red Bull TV e veja filmes e séries: é só clicar e assistir!