No DTM, Red Bull Racing e Ferrari voltam a unir forças

Duas das maiores marcas do automobilismo mundial resolveram se unir em 2021. Em um reencontro, Red Bull Racing e Ferrari somam forças e, assim, entram no grid do repaginado Campeonato Alemão de Turismo, o DTM, uma das mais relevantes categorias do mundo.

Grandes rivais nas últimas duas décadas da Fórmula 1 , Red Bull Racing e Ferrari têm também um histórico de parceria. Em 2006, quando a equipe austríaca ainda dava seus primeiros passos na elite do esporte a motor, competiu com os motores italianos. No entanto, o melhor exemplo da aliança é a Toro Rosso, que desde 2020 é a Scuderia AlphaTauri . Enquanto a Red Bull Racing foi tetracampeã do mundo com a Renault, a equipe de Faenza tinha motores fabricados pela Ferrari. Foi com essa combinação que Sebastian Vettel venceu de forma memorável o GP da Itália de 2008.

Toro Rosso e Ferrari romperam em 2016, quando os times Red Bull já se preparavam para a transição aos motores Honda. Mesmo assim, e com a rivalidade latente entre a equipe austríaca e os vermelhos na luta por títulos e vitórias, nada foi estremecido na relação e a prova disso é a retomada, agora no DTM.

A Ferrari 488 GT3 Evo 2020 de Liam Lawson © Red Bull Media House 01 / 07

Ainda que seja uma outra realidade, Red Bull Racing e Ferrari chegam fortes como naturais postulantes ao título em um campeonato muito modificado. Após anos em crise, o DTM fez a transição e agora tem carros no estilo GT3, com um número maior de fabricantes: a Audi ganha a companhia da Mercedes, da McLaren e, claro, da Ferrari, que terá dois modelos 488 GT3 com as cores da Red Bull, preparados pela AF Corse, a equipe oficial da marca italiana nas competições de Gran Turismo.

As pinturas são ao melhor estilo F1. O garoto neozelandês Liam Lawson, que tem apenas 18 anos, vai guiar um modelo com as cores mais tradicionais da marca, conciliando o campeonato de turismo e a Fórmula 2, no grande ano da carreira até agora.

O neozelandês Liam Lawson também correrá pela Red Bull Racing e Ferrari © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

No entanto, não é ele quem mais chama a atenção na escalação, mas, sim, Alexander Albon, que busca virar a página após deixar a Red Bull Racing na F1 em 2020 e, para isso, vai utilizar um carro com desenho praticamente idêntico ao da Scuderia AlphaTauri .

“As categorias são muito diferentes. No DTM há menos downforce, e os pneus são totalmente outros, por isso exige um tipo diferente de estilo de pilotagem. Vai levar um pouco de tempo para me acostumar, mas estou ansioso para um novo desafio quando estiver à disposição e fora dos meus compromissos com a Fórmula 1”, disse Albon na apresentação da equipe.

O grid do DTM ainda está sendo preenchido e o campeonato só está previsto para começar em junho. No entanto, já se sabe que Albon irá dividir o carro com Nick Cassidy, destaque da Super Fórmula , já que o tailandês terá compromissos como reserva da Red Bull Racing na Fórmula 1.

Albon será um dos pronto pra detonar no DTM 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool

O forte campeonato surge na hora ideal para Albon, que, aos 24 anos, tenta não sair do radar da F1. Pilotos como Esteban Ocon, Pietro Fittipaldi e Pascal Wehrlein passaram recentemente pela categoria antes de assumirem uma vaga no Mundial. E é neles que Alex pode se inspirar para retomar sua vaga no grid mais cobiçado do planeta em breve.

A oportunidade está na mesa e atenção ao seu desempenho não vai faltar, afinal, não é todo dia que Red Bull Racing e Ferrari resolvem unir forças em um novo e grande desafio.

