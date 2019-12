Os 10 veículos mais loucos da história do Dakar

Para aguentar a prova mais longa e dura do automobilismo, o piloto e carro testam limites físicos e mecânicos. Alguns dos pilotos mais habilidosos já enfrentaram o Rali Dakar em máquinas potentes e preparadas exclusivamente para a competição. Mas para outros, a história é bem diferente. Para quem incorpora o espírito do evento, o esquema é transformar o maior rali do mundo em aventura.

Conheça as equipes e pilotos que resolveram disputar o Rali Dakar em veículos que parecem prontos para o Red Bull Ladeira Abaixo .

Vespa P200E scooter

Yvan Tcherniavsky numa Vespa P200E © Rallye Dakar

Em 1980, na segunda edição do Dakar, quatro loucos correram com uma Vespa P200E pelo deserto do Saara. Acredite ou não, dois deles, Marc Simonot e Bernard Tcherniavsky, conseguiram chegar ao fim do evento, em Dacar, capital do Senagal. O problema é que, quando isso aconteceu, o rali já tinha acabado.

Pit Bike

Ivo Kastan correu numa pit 150cc em 2009 © Rallye Dakar

Em 2009, os pilotos da Vespa inspiraram o tcheco Ivo Kastan a encarar o Dakar com uma moto feita de peças de uma Honda XL 200. A moto tinha um motor de 146 cc, rodas de aro 14 e pesava apenas 180 kg, incluindo Kastan. O piloto não chegou ao fim, mas pelo menos conseguiu terminar etapas.

Titan

Michele Cinotto no Dakar 2015 © Rallye Dakar

Um dos carros experimentais mais interessantes que já correram no Dakar. Era a menina dos olhos de Emilio Radaelli, chefe da Audi Sport Italia e Michele Cinotto, veterano do rali. Ele tinha um motor Audi 3.0 V6 TDI de dois turbo. Infelizmente, o Titan conseguiu completar apenas a primeira etapa do rali de 2015, antes de parar por problemas elétricos. Ele até chegou a ser consertado, mas 20 km depois quebrou de novo e abandonaram a prova.

Renault 4

Os irmãos Marreau num Renault 4 em 1979 © Rallye Dakar

Os irmãos Claude e Bernard Marreau tiveram um pouco mais de sorte com um humilde Renault 4, terminando em quinto no geral no primeiro Dakar de 1979. Mas o que mais impressionou foi que deram um resultado final igual para todas as categorias nos primeiros dias da competição. Não satisfeitos com isso, um ano depois, os irmãos voltaram e chegaram em terceiro.

Fiat Campagnola

Fiat Campagnola no Dakar 1979 © Rallye Dakar

Voltando para 1979, sete pilotos correram com um Fiat Campagnola e quatro deles chegaram até Lac Rosé, faltando apenas 30 km para o fim da corrida. Cesare Giraudo e Antonio Cavalieri venceram a etapa Bamako-Nioro, ficando em terceiro na categoria carros e em sétimo no geral.

Rolls-Royce Corniche

Rolls-Royce Corniche 4WD no Dakar 1981 © Rallye Dakar

Em 1981, Thierry De Montcorgé apostou com amigos que seria capaz de competir no maior rali do mundo com seu luxuoso Rolls-Royce Corniche. Obviamente, ele teve que ser adaptado para encarar o deserto, o que significou dispensar uma série de itens essenciais. Montcorgé encomendou um chassi especial que pesava apenas 80 kg e adicionou um sistema 4x4 emprestado de uma caminhonete Toyota. Foi desclassificado por fazer um reparo ilegal quando era 13° colocado.

Jules II Proto

Seis rodas em 1984 © Rallye Dakar

Em 1984, De Montcorgé tentou de novo e foi um pouco melhor. Ele retornou ao Paris-Dakar e ousou ao pilotar um Jules II Proto de seis rodas. O Jules era alimentado por um motor Chevrolet V8 de 3,5 litros parafusado a uma transmissão Porsche 935. O nome Jules foi emprestado de um perfume feito por Christian Dior. Após outro início promissor, Montcorgé teve que abandonar na terceira etapa, quando o chassi quebrou na terceira etapa.

Porsche 959

O Porsche 959 venceu o Dakar em 1986 © Rallye Dakar

Com mais de 30 mil vitórias em corridas, a Porsche é fora de série no asfalto e vencer Le Mans e o Mundial de Endurance em 2015 comprova isso. Longe do asfalto, a história pode ser outra, mas em 1984 conquistou o Paris-Dakar com um 911SC pilotado por René Metge. O carro foi modificado com tração nas quatro rodas e apelidado de 953.

Citröen 2CV

Um Citroen 2CV durante o Dakar 2007 © Rallye Dakar

Um dos esforços mais ambiciosos do Dakar foi visto em 2007, quando os irmãos Marques competiram em um Citroen 2CV de 1963. Georges, Philippe e Gilles Marques reforçaram o chassi, a suspensão e usaram motores Citröen Visa para aumentar a potência para 100 cv. Infelizmente, a equipe Bi-Bip2 teve que abandonar a competição no quarto etapa por causa de uma falha na suspensão traseira.

Chip van

Um Food truck no Dakar de 2009 © Rallye Dakar

O troféu de veículo mais estranho do Dakar vai para o belga Hervé Diers, que correu em uma espécie de Food truck. O carro era na verdade uma pick-up Toyota de 200 cv adaptada para esse fim. Quando a equipe chegou ao acampamento após a primeira etapa, o motorista e o co-piloto fritaram 7 kg de batatas para alimentar todo mundo. Eles chegaram em 58º.

Dakar 2020

Em 2020 o Dakar promete uma edição inesquecível de estreia no deserto da Arábia Saudita em janeiro. A cobertura completa, incluindo compactos diários em vídeo, você acompanha aqui no RedBull.com .