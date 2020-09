Sabe o WESS? Chega aí pra conhecer o Mundial de Enduro

Demorou, mas a hora chegou. Vai finalmente rolar a largada para a temporada do WESS, que agora é o Mundial de Enduro. Um novo selo que deixa ainda mais atraente uma competição que na essência já é superdemocrática. O campeonato de alto nível é disputado por algumas das maiores estrelas do enduro mundial e, ao lado delas, pilotos amadores.

Demorou, mas a hora chegou. Vai finalmente rolar a largada para a temporada do WESS, que agora é o Mundial de Enduro. Um novo selo que deixa ainda mais atraente uma competição que na essência já é superdemocrática. O campeonato de alto nível é disputado por algumas das maiores estrelas do enduro mundial e, ao lado delas, pilotos amadores.

Demorou, mas a hora chegou. Vai finalmente rolar a largada para a temporada do WESS, que agora é o Mundial de Enduro. Um novo selo que deixa ainda mais atraente uma competição que na essência já é superdemocrática. O campeonato de alto nível é disputado por algumas das maiores estrelas do enduro mundial e, ao lado delas, pilotos amadores.

A temporada, mais curta, terá quatro etapas em pouco mais de um mês, de 19 de setembro a 27 de outubro, passando por quatro países, todos na Europa - a expansão para os EUA, com uma prova no Tennessee, foi adiada por causa da paralisação provocada pela Covid-19.

A temporada, mais curta, terá quatro etapas em pouco mais de um mês, de 19 de setembro a 27 de outubro, passando por quatro países, todos na Europa - a expansão para os EUA, com uma prova no Tennessee, foi adiada por causa da paralisação provocada pela Covid-19.

A temporada, mais curta, terá quatro etapas em pouco mais de um mês, de 19 de setembro a 27 de outubro, passando por quatro países, todos na Europa - a expansão para os EUA, com uma prova no Tennessee, foi adiada por causa da paralisação provocada pela Covid-19.