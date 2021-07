Kalle Rovanpera: conheça o mais jovem vencedor da história do WRC

Kalle Rovanpera deu o recado no Rali da Estônia : ele é o futuro. Com apenas 20 anos e disputando sua segunda temporada na divisão principal do Campeonato Mundial de Rali (WRC) , o finlandês tornou-se o mais jovem vencedor da história da competição. Não quebrou o recorde apenas, ele destruiu. A marca anterior era do também finlandês Jari-Matti Latvala, que venceu a etapa da Suécia de 2008 quando tinha 22 anos.

Pra entender o sucesso tão rápido, é preciso ir além do talento de Kalle ou do ótimo trabalho da Toyota no Mundial de Rali . Rovanpera é uma espécie de Max Verstappen do WRC , um projeto de fenômeno que foi construído meticulosamente pra chegar cedo, muito cedo, ao topo do esporte.

Quem acompanha o trabalho de Kalle há anos não se surpreende com o feito conquistado na Estônia. Filho de Harri Rovanpera, piloto do Mundial de Rali entre 1993 e 2006, o finlandês sempre foi preparado pra ser ainda maior que o pai na história do WRC . Aos 20 anos, já igualou o número de vitórias que Harri teve em sua jornada.

O Toyota do Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen em ação no Rali da Estônia © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

"Peguei esse recorde do [finlandês] Henri Toivonen. Agora, o Kalle o pegou de mim. Temos um domínio francês grande no WRC, mas é legal manter algo assim, uma espécie de tradição dos finlandeses", disse Latvala, o agora ex-recordista.

E como se deu esse projeto? Com ousadia, trabalho duro e sério desde muito jovem. Aos 14 anos, idade em que os pilotos costumam ainda estar no kart, Kalle já disputava campeonatos de rali na Letônia. É que no país báltico não se precisa de habilitação para disputar as provas.

O sucesso foi avassalador: título da segunda divisão na temporada de estreia, em 2015, além de campeonatos da divisão principal letã em 2016 e 2017. Foi no fim de 2017, inclusive, que o grande passo se deu: Kalle Rovanpera correu, com permissões especiais e após uma avaliação, as últimas duas etapas do WRC , pela classe WRC2.

Ali, começava uma história das mais interessantes. Como já acontecia na Letônia, Kalle guiava nas especiais, mas não podia fazer os trechos de deslocamento, já que tinha a permissão para competir, mas não para dirigir pelas cidades. É por isso que Jonne Halttunen, copiloto veterano, se tornou ainda mais relevante, assumindo um papel extra na formação de Rovanpera.

Prodígio Rali da Austrália de 2017 Piloto mais jovem a ter pontuado, ele tinha 17 anos Rali da Estônia de 2021 Piloto mais jovem a ter vencido, ele tinha 20 anos

Kalle Rovanpera erguendo o troféu do Rali da Estônia © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool É uma sensação de alívio, finalmente ter conquistado a vitória. é como se a pressão diminuísse um pouco. Kalle Rovanpera

Depois de uma estreia modesta, no País de Gales, o primeiro recorde: aos 17 anos, chegou em décimo na classificação geral do Rali da Austrália e se tornou o mais jovem piloto a pontuar no Mundial de Rali . Estava claro que, dali para a primeira vitória, não faltaria muito.

Em 2019, o título do WRC2 Pro com a Skoda e a consequente 12ª colocação geral no WRC fizeram com que Kalle virasse nome fortíssimo no mercado. A escolha foi pela Toyota e, após ficar em quinto em 2020, com pódio na Suécia, o triunfo chegou em 2021, de forma dominante, comandando todos os dias do Rali da Estônia.

Jonne Halttunen e Kalle Rovanpera comemorando a vitória no Rali da Estônia © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

A quarta colocação reflete um crescimento constante de alguém que parece capaz de ir muito longe no WRC. Se a impressão quando pontuou na Austrália, lá em 2017, era de que a primeira vitória não demoraria, agora a sensação é a mesma, mas sobre o título. Sim, ele ainda será campeão. E, quem sabe, tenha surgido o sucessor doe Sébastien Ogier .

Classificação do WRC depois de 7 etapas

PILOTO CARRO PONTOS Sébastien Ogier (FRA) Toyota 148 Elfyn Evans (GBR) Toyota 111 Thierry Neuville (BEL) Hyundai 96 Kalle Rovanpera (FIN) Toyota 82 Ott Tanak (EST) Toyota 74

