WRC abre a temporada de caça a Sébastien Ogier

Entre ano, sai ano, lá está ele: Sébastien Ogier, dono de sete títulos nos últimos oito anos, incluindo o da temporada passada , e grande favorito mais uma vez a conquistar o Mundial de Rali. Depois de uma temporada reduzida pela pandemia, o WRC vai iniciar em Monte, no dia 21, um calendário que tem previsão de 12 provas em quatro continentes. Será que alguém vai parar esse francês maravilhoso?

Monte Carlo, que tradicionalmente abre as temporadas do WRC, é uma das etapas mais desafiadores do ano, porque mistura trechos com e sem neve e um asfalto escorregadio. Basta um segundo de desconcentração e a disputa está acabada. E por lá Ogier costuma brilhar. Ao lado do compatriota Sébastien Loeb, o francês é o maior vencedor da etapa. Foram sete vitórias, incluindo seis consecutivas, de 2014 a 2019. Desde 2013, quando não venceu, foi segundo. É um monstro.

Achou que ele ia se aposentar?

Sim, nosso Sebastião tinha decidido se aposentar. Pararia no fim do ano passado, aos 37 anos e como quarto mais velho campeão do Mundial. Mas aí ganhou o título, olhou para 2021 e né? Por que não tentar o oitavo título? Ogier é o segundo maior campeão do WRC em todos os tempos, com duas conquistas a menos que Loeb.

A decisão de seguir competindo teve tudo a ver com o ano atípico vivido por ele (e por todos nós), além de um entrosamento perfeito logo no primeiro ano com a Toyota. "Tivemos uma temporada curta, poucas etapas e eu aproveitei muito o tempo com a equipe, gostei muito do carro. Mas fiquei em casa na maior parte do ano, e não era assim que gostaria de ter minha última temporada. Encerrar num ano estranho não seria legal. Então mudei de ideia sobre me aposentar. Agora, o plano é dar tudo em 2021, ter uma temporada melhor, mais normal e tentar meu último título", conta.

Quem também está na briga?

Ok, Ogier tem sido soberano, mas a briga é boa porque tem muita dupla boa no Mundial (não vamos nos esquecer que cada carro lev um piloto e seu copiloto ), não só Sébastien e Julien Ingrassia. Pra ser campeão no ano passado, ele penou. E vem sendo desafiado de forma dura nas temporadas mais recentes. A temporada de caça está aberta e aqui estão quatro nomes que podem parar o francês:

Elfyn Evans (GBR, Toyota)

Vice-campeão em 2020, Elfyn Evans vai ser uma pedra no sapato de Ogier © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

O galês subiu muito de patamar no ano passado. Elfyn fez a melhor temporada de sua vida em 2020, foi o líder do WRC quase o tempo todo e parecia com o campeonato nas mãos, mas um abandono na etapa final, em Monza, o fez ser superado por Ogier. Mesmo assim, o piloto de 32 anos venceu duas etapas, foi vice-campeão e chega no auge da performance técnica. Tem toda condição para sonhar.

Ott Tanak (EST, Hyundai)

O único que quebrou a sequência de títulos de Sébastien Ogier © Damien Rosso / Red Bull Content Pool

Ogier só perdeu um dos últimos oito mundiais: o de 2019, para Ott Tanak. Só isso já faria com que o estoniano fosse um forte candidato em qualquer ano, mas em 2021 entra também o fator Hyundai. É que a marca sul-coreana vem de dois títulos consecutivos entre os construtores, mas não consegue levar o campeonato de pilotos. Tanak venceu uma etapa apenas em 2020, mas fechou o ano em terceiro lugar, apenas 17 pontos atrás de Ogier.

Thierry Neuville (BEL, Hyundai)

Será que nesta temporada o piloto consegue o tão sonhado título? © Damien Rosso / Red Bull Content Pool

Neuville nunca foi campeão e nem teve um 2020 individualmente brilhante - ficou em quarto lugar, a 35 pontos do campeão. Mas os quatro vice-campeonatos consecutivos, de 2016 a 2019 mostram bem que o belga merece ser considerado como um dos favoritos. Aos 32 anos, é um dos grandes pilares do crescimento da Hyundai no WRC e, ao lado de Tanak, ajudou no título da marca em 2020. Falta agora a conquista individual.

Kalle Rovanpera (FIN, Toyota)

O primeiro título pode vir aos 20 anos © Damien Rosso / Red Bull Content Pool

Mais experiente, Kalle chega com um novo status em 2021. O jovem finlandês foi quinto em 2020, mas impressionou pela regularidade - das sete etapas, chegou seis no top 5. Com a forte Toyota, pode fazer um estrago no campeonato e, dependendo de como forem os rivais, Rovanpera vai tentar beliscar o primeiro título, o que faria dele um fenômeno na história: o finlandês tem 20 anos e o mais jovem campeão da história do WRC é Carlos Sainz, que tinha 27 em 1995.

+ Está com saudade do WRC? Veja no player abaixo um resumão do Rali de Monza, etapa que encerrou a temporada passada.

Resumo do Rali de Monza 2020