Senhoras e senhores, o campeão é Sébastien Ogier. Depois de seis conquistas seguidas, o francês perdeu o título do Mundial de Rali (WRC) no ano passado, mas recuperou a coroa em 2020, com uma vitória dramática no Rali de Monza, sétima e última etapa do ano. Sempre favorito no início da temporada, o piloto da Toyota chegou à etapa final com pouca chance, mas brilhou na hora certa ao lado do copiloto Julien Ingrassia.

Em uma temporada que acabou encurtada pela pandemia, sobrou emoção e, de forma semelhante ao que aconteceu na MotoGP , a cada prova realizada, o favoritismo parecia trocar de mãos. Tamanho foi o equilíbrio que, ao menos uma vez, todos os grandes candidatos ao título acabaram tropeçando.

A conquista de Ogier

Sete vezes campeão do Mundial de Rali © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

O francês de 36 anos é uma lenda do rali e, hoje, o grande piloto do WRC. Dono de domínio poucas vezes visto no automobilismo, ele empilhou títulos desde que assinou com a Volkswagen. Desde 2013 foram sete títulos em oito campeonatos. A conquista deste ano, no entanto, é especial por algumas razões.

Além de ter sido o primeiro título de Ogier com a Toyota, após quatro de Volkswagen e dois de Ford, a conquista saiu depois de uma grande virada, já que Ogier chegou a Monza 14 pontos atrás de Elfyn Evans Evans, seu parceiro na montadora japonesa. Depois de um abandono na Turquia que quase botou tudo a perder e de um terceiro lugar na Sardenha que não resolveu muita coisa, Séb fez exatamente o que precisava na etapa final: comandou as ações, venceu e, contando com abandono do Evans, botou o hepta no bolso.

Veja no player abaixo um resumão do que rolou no Rali de Monza

Resumo do Rali de Monza 2020

"Foi um fim de semana complicado. Sinto muito pelo Elfyn [Evans], ele fez uma temporada muito forte, muito consistente e nós nos divertimos muito na disputa. Estou muito feliz, me sinto muito privilegiado", disse Ogier, que em 2019 perdeu para Ott Tanak.

A redenção de Evans

Elfyn Evans no Rali de Monza, última etapa de 2020 © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Elfyn fechou um ciclo duradouro com a Ford em baixa em 2019 e chegou ao campeonato de 2020 um tanto desacreditado. Porém, aos 31 anos, encontrou o auge técnico, casou perfeitamente com a Toyota e não apenas voltou a vencer uma etapa, como liderou parte do campeonato.

O título não veio e, de certa forma, deixa um sabor amargo para o piloto galês, mas o trabalho foi muito bem feito e, no fim, o saldo que fica é de seis top 4 em sete etapas e um vice-campeonato inédito na carreira. Parte para 2021 com outro status.

Veja a classificação final do campeonato de pilotos

PILOTO (PAÍS) CARRO PONTOS Sébastien Ogier (FRA) Toyota 122 Elfyn Evans (GBR) Toyota 114 Ott Tanak (EST) Hyundai 105 Thierry Neuville (BEL) Huyndai 87 Kalle Rovanpera (FIN) Toyota 80

Hyundai campeã nas montadoras

A disputa foi apertada, mas a Hyundai levou a melhor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

A disputa entre Hyundai e Toyota foi quente também entre as montadoras. Os coreanos levaram a melhor: 241 pontos contra 236 dos japoneses, equilíbrio que reflete bem o que se viu durante o ano.

Entre os pilotos, Tanak e Thierry Neuville ficaram em terceiro e quarto, respectivamente, mas Dani Sordo, que só disputou três etapas, foi fundamental na conquista, vencendo na Sardenha e chegando em terceiro em Monza, somando pontinhos cruciais para a Hyundai.

Mesmo em um ano de limitações, o Mundial de Rali entregou uma competição de altíssimo nível, de muita emoção e competitividade. Em um espaço curto de tempo, o título pareceu que iria para Neuville, Tanak, Evans e, no fim, acabou com a lenda Ogier, com direito a uma improvável virada na etapa decisiva. Que venha 2021!