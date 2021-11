Ele é a lenda: Sébastien Ogier vence o WRC pela oitava vez

Sébastien Ogier é uma máquina de títulos. Um dos pilotos mais vitoriosos da história do esporte a motor, o francês venceu o Rali de Monza e fechou a conta na disputa da temporada 2021 do Campeonato Mundial de Rali , o WRC .

Foi a oitava vez que Ogier conquistou o WRC – todas ao lado do navegador Julien Ingrassia –, o que o deixa com apenas uma conquista a menos que o compatriota Sébastien Loeb, que parecia inalcançável no ranking da categoria no começo da década passada. De 2013 para cá, o 9 a 0 de Loeb virou um 9 a 8 e já dá para discutir se Ogier chegou ao tamanho do xará, tão grande foi o domínio no campeonato e por diferentes marcas.

A oitava conquista de Ogier foi a segunda pela Toyota. Ele também foi campeão pela Volkswagen e pela Ford. Séb é daqueles que parecem capazes de transformar todo lugar onde pisa em uma máquina de vencer. Assim aconteceu com os japoneses.

Sébastien Ogier e Elfyn Evans, campeão e vice em 2021 © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Assim como em 2020, o principal rival do francês esteve dentro de casa. Elfyn Evans , que tinha sido a maior surpresa do campeonato passado, manteve a pegada em 2021 e, de novo, foi capaz de desafiar o grande piloto da categoria. A diferença, porém, é que Ogier sofreu menos na temporada que acabou em Monza e em momento algum perdeu favoritismo. Foi menos suado na pontuação do que no ano passado: 230 pontos pro francês e 207 pro britânico. Mas fácil não foi.

Foi uma temporada exaustiva, e devo um grande 'obrigado' a cada integrante da equipe. São todos campeões mundiais Sébastien Ogier

Parou?

Mas a confirmação do título de 2021 tem uma simbologia especial, porque pode ter sido a última vez. A tão prometida aposentadoria de Ogier do WRC não deve ainda rolar pra 2022, mas já se sabe que o francês não vai disputar a temporada completa. O troféu deste ano pode ter sido o último de Séb.

O que já se sabe é que, em 2022, Ogier vai dividir o terceiro carro da Toyota com o competente finlandês Esapekka Lappi, enquanto Evans e o jovem prodígio Kalle Rovanperä continuam titulares. Ainda não há a confirmação da quantidade de provas que Ogier e Lappi farão cada um, mas vai rolar uma divisão. É um rito de passagem antes da aposentadoria definitiva.

Sebastien Ogier e Julien Ingrassia em ação no Rali de Monza © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

E você, que é fã de Sébastien Ogier, não deve ficar desesperado não, viu? O francês tem planos que vão além de uma ou outra etapa do WRC e, como não podia deixar de ser, pelo país em que nasceu, os planos envolvem as 24 Horas de Le Mans. Isso mesmo: Séb quer conquistar a corrida de longa duração mais importante do mundo.

O primeiro passo foi dado, aliás, com um teste com a própria Toyota, força dominante da categoria na classe principal, dos hipercarros. Ogier, no entanto, mantém os pés no chão: sabe que ficou um pouco aquém do tempo estipulado, que precisa de mais quilometragem e que, inclusive, talvez deva começar na LMP2, a segunda classe do Mundial de Endurance, para ganhar experiência.

"Foi bem interessante testar, além de ter sido divertido. Tenho, sim, a vontade de correr e vencer Le Mans, mas ainda vejo um caminho pela frente até lá. Talvez seja até melhor começar pela LMP2", falou ao site do WEC após testar com a Toyota.

Prestes a completar 38 anos e com muita, muita gasolina no tanque e lenha para queimar, Ogier ainda não definiu o programa todo de 2022, mas certamente não vai parar. Com tudo indicando uma jornada dupla entre WRC e WEC, parece ser questão de tempo para vermos a lenda dos ralis também virando lenda do endurance. Alguém duvida?

