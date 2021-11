Como Tom Pagès redefiniu BMX e BASE Jumping em um só salto

Algumas pessoas praticam motocross , outras fazem BASE jumping , e a maior parte delas não faz nenhuma das duas. Mas existem os especiais, que combinam ambas as modalidades com precisão. É o caso do francês Tom Pagès , uma maestro na arte de unir o melhor do FMX (freestyle motocross) e do ​​BASE jumping e que, por esse talento raro, recebeu o merecido apelido de O Inventor.

Um dos melhores pilotos de FMX do mundo, Pagês foi até Avoriaz, estação de esqui localizada no coração de Portes du Soleil, no topo de um penhasco nos Alpes Franceses, para realizar um dos seus mais difíceis e arriscados saltos. Tão difícil que ele, que carrega no currículo cinco ouros no Red Bull X-Fighters , intitulou a ação de "o projeto de sua vida".

Tom Pagès levou o FMX e o BASE jumping a um novo patamar © Antoine Truchet / Red Bull Content Pool

"A ideia foi concebida no verão de 2019 com a ajuda do falecido Vince Reffet, do lendário Jetman e dos Soul Flyers. Foi uma ideia louca", diz Pagès. "Sabíamos que o salto bike-BASE já havia sido feito, mas ninguém havia feito com manobras, então resolvemos partir desse ponto."

Primeiros saltos em Dubai

"No início do projeto, eu tinha feito cerca de 200 saltos de paraquedas, mas o Vince queria que eu tivesse pelo menos 300 no meu currículo antes de tentar o BASE jumping", afirma Pagès. "Então, no início de 2020, voei para o Dubai [Emirados Árabes Unidos] para me juntar aos Soul Flyers no seu campo de treino Jetman. Dessa forma, eu poderia fazer os saltos com o Vince ao meu lado para treinar."

Eu não preciso competir para ser feliz, quero fazer novos projetos como esse Tom Pagès

Tudo que sobe, desce © Antoine Truchet / Red Bull Content Pool

Noções básicas de BASE em Réunion Island

"Depois de Dubai, voei para Réunion Island [França] para conhecer Loïc Jean-Albert. Ele é um dos fundadores dos Soul Flyers. Na verdade, foi ele quem ensinou tudo a Vince e a Fred Fugen . Passei dez dias na ilha para aperfeiçoar a minha técnica com ele, praticando de um helicóptero e realizando os meus primeiros saltos de BASE."

Tom foi muito bem treinado pro Fred Fulgen, dos Soul Flyers © Oliver Godbold / Red Bull Content Pool

"Quando se trata de BASE Jumping, uma ponte é o lugar perfeito para saltar, pois não existem paredes ou penhascos que facilitem uma colisão, especialmente se estiver fazendo o twist para abrir o paraquedas. Também aprendi a dobrar o meu próprio paraquedas, para que pudesse ser o mais independente possível nos treinos. A ideia era dominar a modalidade, pois sabia que não poderia fazer um teste de salto com a bicicleta."

Saltar da ponte mais alta do mundo

"Comecei a treinar com Bras Noir - Aurélien Chatard -, que é um dos pioneiros do BASE jumping na França. Ele salta frequentemente com o Fred, que também estava presente para orientar o meu treino geral. Eles me conduziram nas etapas seguintes de aprendizagem enquanto praticava BASE jumping da ponte mais alta do mundo, o viaduto Millau, no sul da França."

É isso que chamamos de um salto para o infinito! © Antoine Truchet / Red Bull Content Pool A ideia era dominar o BASE jumping, porque eu não conseguiria fazer um teste de salto com a bike Tom Pagès

"Isto era apenas o básico. Eu ainda não estava preparado. Precisava desenvolver as minhas capacidades ao saltar de tantos pontos diferentes porque, naquele momento, eu não sabia exatamente de onde seria dado o salto final ou onde eu iria aterrissar."

"Ao contrário do skydiving, em que aterrissa em campos grandes e planos, o BASE jumping é complicado pelo fato de que muitas vezes é preciso pousar em locais de difícil acesso. Logo, eu tive que treinar nos mais diferentes cenários num curto espaço de tempo. E foi o que fiz!"

A localização perfeita

"O salto deveria ocorrer na França e a lista de locais selecionados eram Millau e Avoriaz. Escolhemos o segundo, não apenas porque é um lugar espetacularmente bonito, mas também porque descobri que era um local icônico após o dublê Alain Prieur ter saltado de lá nos anos 80. A equipe local nos recebeu calorosamente e nos deu carta branca para fazer a manobra."

"Ainda existiam alguns obstáculos no caminho. Em primeiro lugar, tínhamos apenas 130 metros de penhasco para a descida, não 150 metros como havíamos planejado originalmente, e a aterrissagem teria que ser muito técnica. Também precisávamos de uma rampa enorme: ela tinha que ser muito alta para eu ter mais tempo e segurança no ar. Normalmente, trabalhamos mais com rampas de três metros de altura, mas, neste caso, precisávamos de uma rampa de sete metros, então havia muita logística para decidir se deveríamos trazê-la."

"Embora eu tivesse uma boa ideia de como a bike ficaria, não estou habituado a andar tão rápido numa rampa tão grande e alta. Com apenas uma tentativa, não havia espaço para erros e, se falhasse, seria um desastre."

Preparações finais

"Eu trabalhei muito no meu desempenho pessoal, especialmente no tanque de espuma enquanto me preparava para o salto de moto. Esse elemento ainda era um dos muitos mistérios do projeto. Para começar, não sabíamos como a moto faria a descida. Stéphane Zunino, um outro membro fundador dos Soul Flyers, instalou um parapente de reserva - essencialmente, um paraquedas quadrado - no banco. Eu tinha uma alça que tive que puxar durante a ejeção para remover um painel de velcro no assento e abrir o paraquedas. Além disso, tive que ajustar todas as correias para garantir que a bicicleta ficasse equilibrada após o lançamento. Ainda assim, não sabíamos em que velocidade ela iria cair."

Tom Pagès fazendo uma última inspeção na rampa © Antoine Truchet / Red Bull Content Pool

"Eu nem sabia se precisava dar um salto direto, sem manobras, para regular a velocidade. Originalmente, planejava fazer um Frontflip [não um double] Double Grab. Mas, claro, quando chegamos a Avoriaz nada correu como planejado!"

O grande dia

"Consegui dar um salto direto, o que foi ótimo, mas na segunda tentativa percebi ao sair da rampa a 80 km/h que a minha bike estava girando mais rápido do que o esperado. Fiz um Double Front Flip. Foi um pouco complicado de lidar porque eu estava no meio de um salto e no ar. Tive que analisar em muito pouco tempo qual o momento certo para abrir o paraquedas enquanto girava e me certificar de que não puxava a corda enquanto estava de cabeça para baixo."

"Precisávamos fazer uma nova tentativa no dia seguinte, mas eu não queria voltar porque, honestamente, me assustei. Usei o tempo que tinha para pensar sobre o salto, acalmar os nervos e me concentrar em tudo o que precisava fazer."

O salto épico de Tom Pagès em Avoriaz © Antoine Truchet / Red Bull Content Pool

"No dia seguinte, tudo correu conforme o planejado - até mesmo para a bike. Ela aterrissou inteira após cada salto. Na verdade, estaria em pior estado se eu andasse um dia inteiro com ela na rua em frente à minha casa."

"Estou muito orgulhoso deste projeto. Gosto de inovar no meu esporte. Isto foi algo completamente novo. Agora, percebo que hoje em dia não preciso competir para ser feliz, quero fazer novos projetos como este. Gostaria de agradecer a todos os grupos sem os quais isso não teria sido possível, como a Red Bull , os Soul Flyers e, claro, o pessoal da Avoriaz e tantos outros."

