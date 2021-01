Pra clicar e assistir: 9 melhores filmes de mountain bike

Buscando motivação para tirar sua bike da garagem e sair por aí pedalando? Então se o problema é falta de estímulo a Red Bull TV tem a solulção. Pra despertar o ciclista que existe em você e tirar a bicicleta da garagem. Pegue a pipoca, o capacete e aperta o play. É só clicar e assistir.

1. North of Nightfall

North of Nightfall

Mesmice é assunto proibido entre os freeriders. A rotina desses atletas é descobrir novos terrenos. E as ilhas remotas e selvagens do ártico canadense são um prato cheio para esses desbravadores. Em North of Nightfall , um grupo de freeriders encara os desafios de uma região isolada no norte do Canadá em busca de novas trilhas.

2. Riding the Tatshenshini

Riding the Tatshenshini

Se você gosta de pedalar no limite, então Riding the Tatshenshini é o seu filme. Nele, Darren Berrecloth e seus amigos percorrem 260 quilômetros guiados pelo fluxo do rio Tatshenshini, em Yukon, no Canadá. Não é apenas a aventura que impacta aqui, mas também o cenário deslumbrante.

3. Kilimanjaro: Mountain of Greatness

Kilimanjaro: Mountain of Greatness

Danny MacAskill tem um repertório invejável de manobras em cima da bike. Mas em Kilimanjaro: Mountain of Greatness , muito mais do que habilidade, ele precisa de técnica e resistência. Ao lado de Hans Rey e Gerhard Czerner, Danny arrisca uma escalada ao topo dos 5.895 metros do Monte Kilimanjaro, o pico mais alto da África.

4. Emil – Every Mystery I've Lived: The Next Chapter

Emil – Every Mystery I've Lived: The Next Chapter

Superação é palavra de ordem para Emil Johansson. Em Emil – Every Mystery I've Lived: The Next Chapter , o biker sueco precisa superar dificuldades impostas por uma doença autoimune para reconquistar o seu espaço na elite do slopestyle. Desistir não é uma opção para Emil. Além de impressionante, inspirador.

5. Motive

Motive

Dylan Dunkerton, Curtis Robinson, Matty Miles, Finn Iles, Garret Mecham e Matt Hunter competem no primeiro nível do mountain bike e amam incondicionalmente o que fazem. Em Motive , esses atletas dão uma pequena amostra e contam o que os move quando sobem em uma bicicleta.

6. The Moment

The Moment

The Moment conta a história de ciclistas pioneiros que abriram uma trilha de possibilidades na região da Colúmbia Britânica do Canadá, berço do freeride. Um cenário de florestas geladas que faz entender o caminho percorrido pela modalidade pra chegar onde está hoje.

7. Originate

Formation

Michelle Parker é uma famosa esquiadora que adora se testar em outras modalidades. Neste episódio da série Originate , ela se se junta a alguns dos maiores talentos do mountain bike feminino no estado americano de Utah para explorar o esporte de maneira mais profunda.

8. Going in

Going In

Going In mostra em detalhes os bastidores de como opera uma equipe de mountain bike de elite, a Trek Factory Racing. Você vai se espantar sobre como é complexa e cheia de detalhes a operação para fazer de atletas campeões da modalidade.

9. Nino

Nino

Nino Schurter é o cara que dominou o mountain bike cross-country nos anos 2010. Nino acompanha a preparação do multicampeão suíço na busca por uma medalha no Rio de Janeiro, em 2016: os treinos, a vida pessoal e o dia a dia rumo ao topo do pódio.