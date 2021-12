Bl4ck e WinniT participam da 18ª Batalha do Real

Parte desta história Bl4ck Brasil WinniT Brasil

Duas caixas de som, uma mesa e muita rima : há 18 anos os organizadores da tradicional Batalha do Real iniciavam um capítulo divisor de águas na cultura hip-hop . Depois de revelar nomes como Marechal, Criolo e Xamã, este ano o evento recebe WinniT e Bl4ck , campeões das duas primeiras edições do Red Bull FrancaMente .

"É a primeira vez que vou participar e pra mim é algo histórico", afirma WinniT . "Me sinto privilegiado por ter tido a oportunidade de participar das principais batalhas base pra cultura que temos hoje", diz. Uma outra motivação para ele fazer parte da Batalha do Real é que o vencedor deste ano garante vaga no Red Bull FrancaMente 2022 . "Quero poder recuperar o título que este ano ficou com o Bl4ck , além de que sou fã do formato", conta o MC .

Bl4ck já está treinando para a próxima edição do Red Bull FrancaMente e também participa pela primeira vez da Batalha do Real. "A Batalha do Real é muito importante por ser uma das batalhas pioneiras do hip-hop brasileiro, que abriu caminhos para o movimento de batalha", opina o MC . "É uma referência, inspiração e aprendizado com a velha geração", completa.

Celebrando a maioridade após passar por diversos locais, a Batalha do Real retorna à Praça Monsenhor Francisco Pinto, no comecinho dos Arcos da Lapa, cartão-postal do Rio de Janeiro. O evento é gratuito e rola no dia 18 de dezembro, a partir das 14h, com artistas de toda a cidade, além de convidados de diversas partes do Brasil, em uma grande volta às origens.

“A Batalha do Real é um grande rito de passagem, é onde o novo MC testa as rimas e é testado pelo público", aponta o criador Aori Sauthon, diretor executivo da Brutal Crew, organizadora do evento. Para ele, a batalha promove a ocupação de espaços públicos por meio de elementos da cultura hip-hop e ajuda os jovens a afirmarem o talento, o carisma e a fazerem o próprio nome na cena.

Batalha do Real 18 anos

Data: sábado, 18 de dezembro, a partir das 14h;

Local: Praça Monsenhor Francisco Pinto, Rio de Janeiro (RJ);

Entrada gratuita.

