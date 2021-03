Quer mandar bem na batalha de rima? É assim que se faz

Segue o combo pra se dar bem numa batalha de rima : rapidez de raciocínio falando na frente de uma galera, enfrentar o olhar atento do adversário e dos jurados e tudo isso sobre temas definidos na hora, sem que você tenha muito tempo pra pensar. A experiência é incrível, mas fácil não é.

Consagrados na cena do hip-hop nacional, Douglas Din, Mamuti e Max B.O. foram os jurados do primeiro Red Bull FrancaMente , versão nacional do Red Bull Batalla de los Gallos , mais famoso duelo de MCs desse planeta. É esse trio que dá dicas preciosas para quem quer mandar bem em uma batalha de rima .

Douglas Din, Max B.O. e Mamuti © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Douglas Din

Saiba que o público também faz parte da batalha. Não adianta só atacar e responder o adversário, é importante se conectar com quem está assistindo, trazendo todo mundo pra perto de você. Como mestre de cerimônias, sua função é fazer acontecer pro público também.

Aprenda a rimar em todos os tipos de beat .Nas batalhas com mais destaque no Brasil atualmente, os MCs rimam em cima de bases de trap, mas também tem o estilo boombap e até acapella, que é sem batida. Então é importante aprender a rimar em todas as situações, todos os estilos, com som e sem som.

Nunca cante vitória antes da hora . A batalha começa quando chamam seu nome e só termina quando é anunciado o vencedor. Chegou no fim do segundo round? Mantenha a concentração na batalha porque, se rolar um terceiro, você precisa estar preparado. Esteja sempre atento.

Mamuti

Se informe sobre os assuntos do momento. É muito mais fácil gerar conexão com público citando algo que geral conhece. Atualidades, programas do momento, memes etc. sempre funcionam muito bem na hora da criação de uma punchline [frase de efeito dentro de um verso].

Prepare bem a punchline. Punchlines soltas algumas vezes funcionam. Mas na maioria das vezes é necessário uma "preparação" pra que elas sejam assimiladas. Saiba como preparar a punchline de uma forma que a maior parte do público entenda.

Use sua voz com sabedoria . Não basta só gritar pra destacar os momentos de impacto da rima. Saber usar a inflexão vocal para imprimir intenção (tom de malícia, piada, ironia, raiva etc) no verso é essencial.

Max B.O.

Informe-se sobre conhecimentos gerais. Além de saber os assuntos do momento, é importante que o MC tenha um vasto leque de conhecimentos gerais e história, o que pode ser muito proveitoso pra uma batalha específica ou pra traçar parâmetro entre épocas, buscando fatos históricos.

Aproveite a batida de forma inteligente. Explore a melodia do beat, usando os timbres a seu favor na construção do verso. Verse em “quadras” que permitam que você termine a rima assim que o beat acabar, mandando a ideia na íntegra sem passar do tempo proposto.

Saiba que batalha de rima não é uma luta. Nem sempre o MC mais preparado ou o mais técnico vai vencer. Batalhas de rima são batalhas de improviso, portanto esteja sempre aberto pra receber ou devolver uma rima inesperada. A magia está em atingir o "além do que se espera”.